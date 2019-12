Ion Chicu felicită energeticienii: Aduceți lumina, căldura, confort în grădinițe și școli, în centre medicale și instituții publice

Cauti niste idei de aperitive festive cu care sa le iei ochii invitatilor de Craciun si Revelion si care sa fie si foarte gustoase? Ai venit unde trebuie! Iata cele mai interesante idei de aperitive festive! Aperitive festive # 1: Rulouri de stiuca cu legume in aspic...

În acest an, se împlinesc 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989. În centrul Bucureștiului, cineva a decis să sărbătorească în mod specific acest eveniment plasând pe un bloc din preajma BNR un banner enorm cu inscripții în...

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Singurul aliment care conţine vitamina B12, sursă importantă de probiotice, banala varză murată întăreşte sistemul imunitar, reglează tensiunea şi protejează sistemul nervos, prevenind pierderile de memorie. “Varza murată conţine mai multă vitamina C decât varza în stare...

«Vreau să aduc felicitări armatei mari de oameni, care acum fac parte din meseria de energetician. Această meserie, percepută mai întâi ca un producător și purtători de lumină azi are o semnificație mult mai largă. Azi Dvs la propriu alimentați cu energie fiecare domeniu de activitate umană. Aduceți lumina, căldura, confort în grădinițe și școli, în centre medicale și instituții publice. Fără energia livrată de Dvs nu poate exista niciun domeniu de producere. Apreciem înalt profesionismul și dedicația Dvs, și acum ca niciodată vom aprecia capacitatea Dvs de a învața și pune în aplicare tehnologiile noi în acest sistem complex și polivalent», mai spune Ion Chicu.

