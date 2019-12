Ion Chicu: Înţeleg costurile care le atrage educaţia muzicală şi problemele cu care se confruntă școala și părinții

Școala de muzică din Șoldănești are 130 de ani li este amplasată în casa de cândva a boierului Rîșleacov. În cadrul instituției activează o echipă de 13 profesori care instruiesc împreună 98 de elevi.

Cultura are nevoie de o atenție mai mare din partea Executivului, a declarat premierul Ion Chicu, în cadrul unei întrevederi cu elevii și profesorii școlii de muzică din orașul Șoldănești.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:07

Cojile de portocala sunt folosite cu scop medicinal de multi ani. De asemenea, sunt utilizate si in domeniul culinar, la supe, prajituri sau tocanite. Daca iti doresti un ceai aromat si in acelasi timp sanatos, ceaiul din coji de portocala este perfect, fiind o bautura delicioasa, in special...