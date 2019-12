Cauti niste idei de aperitive festive cu care sa le iei ochii invitatilor de Craciun si Revelion si care sa fie si foarte gustoase? Ai venit unde trebuie! Iata cele mai interesante idei de aperitive festive! Aperitive festive # 1: Rulouri de stiuca cu legume in aspic...

În acest an, se împlinesc 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989. În centrul Bucureștiului, cineva a decis să sărbătorească în mod specific acest eveniment plasând pe un bloc din preajma BNR un banner enorm cu inscripții în...

Iar directorul Aeroportului Bălți, Viorel Catană, a solicitat susținere în vederea dezvoltării Școlii de Aviație, întrucât în ultimii 20 de ani nu au fost pregătiți specialiști in domeniu. Costurile pentru a pregăti un pilot peste hotare se ridică la 70 de mii de euro.

“Republica Moldova mai are nevoie de cel puțin un aeroport. În acest moment vorbim despre posibilitatea de lansare a unor curse low-cost de aici. Cred că e necesară o colaborare intensă dintre conducerea Aeroportului Internațional Marculesti, Autoritatea Aeronautică Civilă și APP pentru realizarea unui studiu de fezabilitate. Obiectivul ar fi ca din luna mai 2020 să se opereze deja curse charter”, a declarat Ion Chicu.

Republica Moldova mai are nevoie de cel puțin un aeroport, a declarat premierul Ion Chicu, după ce a inspectat astăzi aeroporturile din Bălți și Mărculești. Chicu a fost însoțit de ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, ministrul Apărării, Victor Gaiciuc, directorul Agenției Proprietăți Publice, Mihai Rusu, precum și șeful Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei.

