Ion Chicu se duce cu „sapa după avioane” și îi dă replici stupide Președintelui Klaus Iohannis

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Doi deținuți de la Penitenciarul nr.2-Lipcani intenționau să evadeze printr-un tunel săpat sub zidul închisorii, dar au fost prinși până să-și pună planul în practică.

1. Am considerat oportun să reacționez la acest articol pentru că, dincolo de orice, vorbim de interfața statului român cu care interacționează românii din Republica Moldova și de imaginea noastră ca stat. În plus, de fiecare dată când vorbim de situații în...

Chipul lui Vladimir Putin poate fi gasit pe icoanele care se vand in Rusia. Despre asta a scris un internaut pe retelele de socializare, care spune ca a surprins icoana in aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

***** România, se pare, încearcă acum să identifice căi să ajute direct cetățenii RM pentru că la nivel bilateral lucrurile par a fi înghețate. Același lucru îl va face UE și SUA. Speranța multora a fost ca un Guvern tehnocrat va încerca să lucreze independent de Dodon în politica externă, dar deocamdată se pare că Premierul și-a asumat rolul de susținător deschis al politicii externe promovate de Igor Dodon. În aceste condiții vulnerabilitatea regimului de la Chișinău devine tot mai vizibilă. Dodon în 2020 - are nevoie de banii occidentali (UE, România, SUA) pentru ca Guvernul Chicu să plătească pensiile și salariile. Pozele cu Vladimir Putin și promisiunile despre râurii de lapte care curg prin stepele mongole nu vor umple frigiderele moldovenilor.

Republica Moldova are o economie primitivă cu un PIB mai mic decât cel al județului Prahova din România. În cei 30 de ani de existență, „stataliștii” de pe malurile Bîcului au făcut bine doar lucruri - s-au rățoit scuipând venin în adresa României și au furat ca în codru. Politicienii și partidele au asasinat economia țării prin tot felul de idei inepte de a construi nu știu câte aeroporturi pe lângă sate depopulate sau autostrăzi cu 8 benzi într-o țară în care autoritățile locale nu-s capabile să ofere nici măcar apă potabilă.

Consilierii premierului I. Chicu ar fi trebuit să-i explice, că înainte de a începe cu „replici” și „supărări să țină cont de faptul că schimburile comerciale dintre România și Republica Moldova au atins, anul trecut, un vârf istoric, depășind un miliard de dolari, iar întreg spațiul comunitar (UE) acoperă mai mult de 70% din ceea ce înseamnă schimburile comerciale pe care Republica Moldova le are cu restul lumii.

