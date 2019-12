Ion Chicu: „Vom îndeplini condiționalitățile pentru tranșele din asistența macrofinanciară din partea UE”

În același interviu, premierul a dat asigurări că Republica Moldova va îndeplini condiționalitățile pentru tranșele din asistența macrofinanciară din partea UE. De asemenea, la ultima ședință de Guvern din acest an, va fi aprobat un proiect care prevede modificarea Legii achizițiilor publice pentru utilități, iar în februarie proiectul va fi examinat în Parlament. Un alt proiect, care este cea de-a doua condiționalitate, prevede contracararea spălării banilor. Acest proiect este finalizat, iar în una dintre ședințele din ianuarie va fi aprobat în Guvern.

