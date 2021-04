Ion Creangă şi misteriosul jurământ de sorginte masonică

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Am văzut scris la televizor: patron agenţie de turism comerciant motociclete De ce nu e recomandabil? Marcarea relaţiilor sintactice dintre cuvinte se realizează în diverse moduri: prin intermediul cazului (cărţile colegului) sau al prepoziţiilor (cartea de poveşti),...

Din perioada interbelică şi până astăzi (G. Călinescu, Leca Morariu, Ion Arhip – cel care a achiziţionat fotografia pentru Muzeu, C. Parascan, subsemnatul Daniel Corbu ş.a.) au folosit/ folosim la reeditările operei şi în studiile critice, în toate iconografiile, această fotografie“, a dezvăluit scriitorul Daniel Corbu, un angajat al MLR Iaşi aflat în conflict cu managerul Dan Lungu.

Elita Iaşiului suferea la vremea respectivă, aşa cum suferă şi în prezent, de complexul faţă de capitala Bucureşti. „Există documente în arhivă de la şedinţe ale Partidului Conservator prezidate la Iaşi chiar de către P.P. Carp, în care oamenii politici locali se plâng de reprezentarea politică foarte slabă la Bucureşti. În 1875 a existat o tentativă, care a durat peste un an, de înfiinţare a unui partid moderat-liberal. Din acest document poate rezulta că acest comitet de iniţiativă a dorit să lucreze în subteran“, a explicat istoricul Cătălin Turliuc, profesor la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi.

Scriitorul şi publicistul ieşean Liviu Antonesei consideră că documentul are importanţă istorică mare, deoarece pune în lumină aspecte mai puţin cunoscute. „În România nu există o literatură de specialitate bogată în privinţa rolului societăţilor secrete în destinul istoric al ţării. Acest document arată, fără îndoială, ca un jurământ de tip masonic. Eu sunt convins de acest aspect în proporţie de 99, 95%. Important este, mai ales, prin faptul că ne arată că ceea ce ştiam noi, la suprafaţă, despre Junimea, era dublat de o activitate dacă nu secretă, atunci cel puţin discretă“, consideră Liviu Antonesei.

Masoneria, la vremea respectivă, reprezenta o grupare elitistă. Or, atât Creangă, cât şi Eminescu proveneau din familii modeste:fiu de răzeş, respectiv de căminar. Nu mai vorbesc despre faptul că Francmasoneria nu lucra cu comitete, ci cu loje sau ateliere“, a declarat Dan Jumară, cercetător ştiinţific la Muzeul Literaturii Române Iaşi. Deşi nu se număra printre masoni, Creangă era apreciat şi respectat de către maeştrii din „Junimea“. Scriitorul, căruia colegii i se adresau, din spirit ludic, cu apelativul „Popa Smântână“, se înscria pe deplin în portretul masonului.

Povestea dramatică a bijuteriei arhitectonice în care celebrul No... "Târgul Ieşilor" în almanahul "Dacia literară" Junimea, la Iaşi Cercetătorii Muzeului Literaturii Române (MLR) Iaşi au dezvăluit faptul că lucrează la descifrarea unui act misterios descoperit recent în arhivele instituţiei. Este vorba despre un angajament semnat de mai mulţi membri ai Societăţii literare Junimea, mulţi dintre ei componenţi recunoscuţi ai Francmasoneriei.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)