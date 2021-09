Ion Iovcev, fostul director al unicului liceu cu predare în limba română de la Tiraspol contestă în instanță decizia prin care a fost eliberat din funcție

Ion Iovcev, fostul director al unicului liceu cu predare în limba română de la Tiraspol, Liceul „Lucian Blaga”, care a fost eliberat din funcție la 22 iunie curent, a anunțat că a contestat în instanța de judecată ordinul fostei ministre a Educației, Lilia Pogolșa, prin care a fost eliberat din funcție, potrivit cotidianul.md.

Iovcev susține că o contestație în acest sens a fost depusă la 16 septembrie la Judecătoria Chișinău.

„Pentru ca dreptatea să triumfeze, am depus pe data de 16 septembrie la Judecătoria Chișinău cerere de contestare a ordinului „ministrei” socialistei a lui Dodon, Pogolșa”, a scris pe pagina sa de Facebook fostul director al liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol.

De asemenea, el a mai spus că, ieri seara, 28 septembrie, în Parlamentul European a fost validat contractul individual de muncă al său, în calitate de consilier al europarlamentarului Eugeniu Tomac.

Directorul Liceului cu predare în limba română „Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, a anunțat marți, 22 iunie, că a fost eliberat din funcție printr-un ordin al ministrei interimare a Educației, Liliana Pogolșa.

„După ce am trecut prin COVID-19, după ce am supraviețuit în urma accidentului rutier grav… după ce viceprim-ministru pentru reintegrare a refuzat unui angajat de la Biroul de Reitegrare să mă felicite cu ocazia zilei mele de nastere…după ce am primit diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării…a urmat și „surpriza” semnată de ministrul în exercițiu Liliana Pogolsa – ordinul de eliberare din funcția de director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol”, a anunțat Ion Iovcev.