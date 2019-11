Ion Sturza către Maia Sandu: Dacă nu mă încăpățânam, astăzi Moldova era în NATO și UE

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

Retorica mea a fost exact ca a Maiei Sandu astăzi – se va prăbuși tot, nu se vor plăti salarii, nu vor veni bani din exterior, vor avea de suferit reformele în interesul poporului etc. Nu s-a prăbușit nimic. Succesorii comuniști au păstrat reformele, au revenit la programe cu FMI și BM și a început procesul de asociere cu UE. Cu România a fost o perioadă de maximă dragoste”, a comentat Ion Sturza.

„După demisie, popularitatea a crescut și mai mult. La noi îi iubesc pe cei obijduiți. Dar, atenție! Nu pe mult timp. La distanță de un an, nu mai rămăsese mai nimic. Partenerii externi? Fiți serioși! Ei lucrează cu guvernele existente, nu cu cele imaginare!

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)