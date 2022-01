Ion Sturza critică guvernul Nataliei Gavrilița: „Trebuie făcute remanieri serioase”

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Masa de Revelion are şi ea tradiţii speciale. Există obiceiuri potrivit cărora ceea ce faci la final sau la început de an, îți influențează norocul în următoarele 12 luni. Însă doar unul din cinci români recunoaște că este superstițios.

Șamanii din Peru au făcut tradiționalele incantații la final de an. Predicțiile par să fie pozitive, pentru că 2022 se anunță un an calm. Vrăjitorii, şamanii şi clarvăzătorii sunt o realitate obişnuită în Peru, unde magia este folosită încă de pe vremea incaşilor...

Putem continua, dar pentru început e arhisuficient. Sănătate sa aveți ! Un an nou bun!

Maia Sandu? Riscă să rămână așa cum este, singură cu o redută în jur de 10-15 soldați fideli, deveniți peste noapte generali, dar fără trupe și mare pricepere la război. Epurările și filtrele nu prea încurajează pe nimeni să se înroleze. Mai rămâne mandatul popular. E nuclear, dar are și el termen de valabilitate. Așa că ne așteaptă în anul 2022 un război de uzură: toți „clientii” contracandidatului - împotriva Maiei Sandu. Poate e timpul „dracilor” ca să trecem podul?

De-a lungul „carierei” sale de afacerist, Slava Platon a făcut mai multe „achiziții” - deputați, miniștri, judecători, procurori, activiști, jurnaliști. Lista scurtă o puteți vedea în rechizitoriile lui Plaha. Cu sprijinul lor, el a devenit „faimos” - raiderul numărul unu, spălătorul de miliarde… Dar de departe cea mai valoroasă este „mama copilului” - Natalia Morari! Natașa este infinit mai dotată și mai inteligentă pentru „scopuri mărețe”. Ambițioasă, orgolioasă, fără multe repere de orice gen, ea este mereu gata de acțiune. Și încă ce fel de acțiune?! Nu, nu de a-l salva pe „tatăl copilului”. Ea vrea să conducă lumea. Slava (ca și mulți alții) și banii lui sunt doar instrumente tranzitorii. Un pic umilită de opinia publică, dar neînfrântă, ea s-a pus deja pe treabă. Devenită subit foarte activă pe rețelele de socializare cu postări aparent lacrimogene, în realitate, Natașa creează alternative, PR fin și subtil, dar și trolling de duzină. E impresionantă lista celor care comentează și dau like-uri la aceste „mesaje” - de la naivi la cei supărați, frustrați și puțin invidioși că au rămas pe dinafară. Armata perfectă! Iv. Ceban & Co sunt doar instrumente pentru ea. Faima unui nou păpușar este scopul ei final.

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

