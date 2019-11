Ion Sturza: Năstase este Incoerent, nervos, lipsit de substanță, obosit.

„Pentru prima dată. Cu atât mai dureros pentru Andrei. Cu atât mai bine pentru chișinăuieni? Nu cred! Insist, Ion Ceban este un produs de PR. Nu are el nimic cu un management bun al orașului. Steaua roșie e în sânge... Dar, ca cetățean al Chișinăului m-am săturat să văd cum degradează, să văd dezvoltările imobiliare aiuritoare pe terenurile furate de la oraș, drumurile sparte și traficul infernal. În acest sens îi doresc succes lui Ion Ceban!”, a mai adăugat omul de afaceri.

„Trebuie să recunosc, am fost convins de la bun început că Andrei Năstase va pierde alegerile la Chișinău. De ce? Toata activitatea sa după ce ACUM a preluat guvernarea nu m-a convins. Andrei a fost excepțional în lupta cu regimul Plahotniuc, dar foarte slab ca politician, dacă putem vorbi despre el în aceiași termeni. Incoerent, nervos, lipsit de substanță, obosit. Un ghem de contradicții. Trebuie să o spunem sincer, e din zona stării psihologice, puternic afectate de luptă și frustrările post - Plahotniuc”, a scris fostul premier.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 4 Noiembrie 2019, ora: 13:07

Doi soti au devenit primari in orase diferite. Barbatul in orasul Rascani, iar femeia, la Drochia. Ambii au candidat din partea "Partidului Nostru". Astfel, in orasul Drochia, Nina Cereteu a castigat din primul tur si a obtinut 63,83 %. Iar sotul ei, Victor Bogatico, a invins din al...