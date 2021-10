Ion Sturza: Suntem o victimă a rușilor. ,,Rușii sunt în extaz și profită de sute de miliarde, pârghii politice și umilință maximă a europenilor”

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Șirul scumpirii carburanților încă continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri maxime de referință. Astfel, benzina A 95 va costa 21,55 lei per litru, cu 5 bani mai mult, iar motorina va costa 18,6 lei per litru, cu 4 bani mai...

Ce „deal” a adus Dodon de la Moscova pentru o reducere simbolică la preț? Păi, la bazar se știe - Guvernul preia câteva sute de milioane din datoriile „Moldovagaz”. Datorii ne-auditate. Moldova preia la datoria de stat vreo 8 miliarde de USD datoriile la gaz ale Transnistriei. Moldova va achita de acum încolo pentru Transnistria 1,2 miliarde metri cubi de gaz, bani care merg azi în bugetul Tiraspolului. În consecință(in capul lui Dodon) - mișcări sociale, alegeri anticipate și revenire la putere. Într-un cuvânt, pantalonii în jos, dragi moldoveni! De ce atâta grabă? Păi, rușii știu, fereastra de „oportunități” cu isteria gazului se va încheia în câteva luni! Timp în care vor să scape de Transnistria și să... (re)cucerească Moldova. Dacă ar fi la cârmă azi Igor Nicolaevici, sigur am fi ajuns acolo, a mai menționat Sturza.

,,La începutul anilor 2000, când piața gazului s-a întors cu fața spre consumatori, politicienii europeni au decis că a venit timpul liberalizării. În plus, separăm tava de producător, eliminăm gazul ca fiind ,,murdar” din politicile verzi, nu mai investim în infrastructură. Într-un cuvânt, să se spele rușii cu el pe cap. Rușii se ,,spălau” - contabilizau pierderile. În comparație cu schema tradițională, când prețul gazului era stabilit prin contracte de lungă durată bazate pe un cost de prețuri la petrol și prețuri petroliere, toți au trecut într-o veselie la cotațiile de pe bursele spot. Astăzi 85% din gaz este la prețul ,,pieței”. Atâta timp cât prețul spot scadea constant și a ajuns la un moment dat la 25 USD pe mia de metri cubi, consumatorii păreau fericiți. Mai puțin, moldovenii care continuau să plătească după ,,formula”, subvenționând câțiva ani buni ,,Gazpromu-ul”, a scris Ion Sturza pe pagina sa de Facebook.

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

