Fostul premier, Ion Sturza spune ca propunerile Maiei Sandu de a modifica legea procuraturii sunt foarte curajoase, incat incalca Constitutia. El sustine ca in acest fel Igor Dodon nu va avea posibilitatea sa manipuleze justitia, precum o facea Vladimir Plahotniuc.

Ion STURZA, FOST PREMIER AL RM: "De mult nu mai dau sfaturi dar... mai incerc (in naivitatea mea) inca o data.

Incetati sa faceti politica la televizor, plangandu-va de mila! Situatia in care s-a pomenit guvernarea de la Chisinau este una foarte grava. Propunerile guvernului sunt foarte curajoase, atat de curajoase, incat incalca Constitutia, legile statului, practica internationala si atenteaza la lucruri „minore" ca separarea puterilor in stat si democratia ca atare. Merita? Merita! Pentru ca Dodon sa nu aiba posibilitatea de manipulare a justitiei in stilul Voronin/Plahotniuc. Ca procesul de dezoligarhizare sa fie dus pana la sfarsit. Pentru ca am incredere in intentiile nobile ale doamnei Sandu.

Dar... „partenerului" trebuie sa-i dai sansa sa-si negocieze interesele, sa-si pastreze aparentele. Toti au nevoie de garantii. Da, „injositi-va", discutand. Prin aceasta „injosire" aveti sansa sa ajungeti in istorie. Mai este o sansa (prin negociere si dialog) sa se atinga scopul - un sistem juridic independent. Fara a se incalca Constitutia si bunul-simt.

Dar... independent pe bune, nu pe principiul de „gasca buna", „gasca rea". Nu pentru a finta.

Contramandati toate interventiile de la televiziuni din aceasta seara. Intalniti-va in becurile de la Condrita sau in garsoniera de la Buiucani (cui ce-i place), sau pe rand si gasiti o solutie!"

Se intampla dupa ce Stamate a declarat ca va emite un ordin prin care va anula rezultatul concursului pentru functia de procuror general, motivand ca membrii comisiei de preselectie au primit informatii compromitoare referitoare la unii candidati, iar guvernul a anuntat ca-si asuma raspunderea pentru modificarea Legii procuraturii.