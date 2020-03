Actualitate 6 Martie 2020, ora 07:06 Ion Tăbârță: Igor Dodon are nevoie de o coaliție oficială în Parlament, deoarece PDM putea în orice moment să deturneze planurile PSRM Marime Font



Partidul Socialiștilor și în special Igor Dodon are nevoie de o coaliție oficială în Parlament, deoarece Partidul Democrat putea în orice moment să deturneze planurile PSRM, consideră comentatorul politic Ion Tăbârță. Totodată, el a explicat, în cadrul emisiunii Ora de vârf de la Radio Chișinău, că și Igor Dodon are nevoie de un angajament clar cu PD, pentru a-și asigura spatele în perspectiva alegerilor prezidențiale din toamna acestui an:

„Partidul socialiștilor, în mod special liderul informal al acestui partid, șeful statului Igor Dodon, și-a personalizat puterea în RM. Însă în acest proces de concentrare a puterii în mâinile socialiștilor, totuși există un punct slab. Ei nu aveau o coaliție majoritară în Parlament oficializată. Adică PD nu avea nici un fel de obligații față de socialiști și în orice moment puteau deturna anumite lucruri, puteau schimba anumite proiecte sau procese demarate de socialiști în Parlament…



De ce ar avea nevoie PD de această coaliție… Grupul Diacov încearcă să păstreze anumite aparențe, că acest partid este o entitate de sine stătătoare și nu a devenit o anexă a PSRM. Unde este liderul formal dl Filip, nu prea este clar. Poziția lui este cam ambiguă. După plecarea grupului Candu, participarea PD la guvernare era ușor de anticipat. Deja vedem că se merge la partajări concrete”, a declarat Ion Tăbârță.



