Ioniță: Prețurile la produsele alimentare explodează (GRAFIC)

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

În luna octombrie 2019 prețurile la produsele alimentare în valoare anuală au ajuns la 10,5%, maixima din ultimii 2,5 ani. Această creștere lovește cel mai puternic asupra pătruilor socail vulenrabile în special pensionarii. Scumpirea produselor alimentare depășește de 2 ori indexarea pesniilor din acest an, care a fost de 5,3%. Este maxima istorică, antirecordul precedent a fost stabilit în 2015 când prețurile la produsele alimentare au crescut cu 14,3% iar pensia cu doar 8%, cea ce a însemnat o diferența de 1,8 ori. Altfel spus pensonarii în prezent cu o pensie majorată procură mai puține produse alimentare decât anul trecut. Așa și trăim

