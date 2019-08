iPhone 11, confirmat: acestea sunt toate noutățile, inclusiv funcția preluată de la Samsung

Apple renunță la 3D Touch, așa cum se specula, și înlocuiește functia cu Haptic Touch. Practic, ții apăsat un anumit buton digital – ca pe Android. Și că tot am zis de Android, iPhone 11 Pro ar beneficia de încărcare wireless reversibilă. Pe Samsung e cunoscută drept PowerShare și a fost introdusă pe Galaxy S10.

iPhone 11 va avea cel mai bun Face ID Face ID e tehnologia de autentificare facială introdusă de Apple pe iPhone X. Un an mai târziu a ajuns pe modelele Xs și Xs Max, apoi pe iPad. Acum, Face ID va avea un senzor nou, cu unghi multiplu, astfel încât să nu funcționeze doar într-o poziție. Ai putea debloca telefonul chiar și când e pe masă și tu nu ești fix perpendicular deasupra lui.

