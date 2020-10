IT&C 14 Octombrie 2020, ora 08:05 iPhone 12 Pro și 12 Pro Max: preț, specificații și cele mai importante noutăți. iPhone nu mai are căști și încărcător în pachet Marime Font



iPhone 12 a fost, oficial, prezentat. Apple a introdus patru noi telefoane. Două sunt livrate mai repede, două mai lent. Altfel, prețurile au rămas la fel. Și mai e o boxă inteligentă nouă. Mai jos găsești noutățile prezentate de Apple, în timpul evenimentului Hi, Speed, în format livetext. iPhone 12, atât ca mini, cât și ca Pro și Pro Max, a fost vedeta. Și pe bună dreptate pentru modelele Pro. Totodată, poți vedea și videoul oficial publicat de Apple pe YouTube.

iPhone SE va fi cel mai ieftin iPhone. Dar modelele noi, cele Pro, încep de la 1.000 de dolari. Pro Max începe de la 1.100 de dolari. Telefoanele vor fi la precomandă din 16 octombrie. Dar trebuie să știi că Pro Max și mini vor fi livrate din 13 noiembrie, iar celelalte din 23 octombrie. Modelele de 6,1 inci e posibil să fie, totuși, cele mai interesante. iPhone 12 Pro începe de la 128 GB spațiu de stocare. Astfel, dacă vei compara prețul (care-i același) cu modelele din anii precedenți, măcar câștigi mai multă stocare. Totodată, Apple trece, în sfârșit, la 128 GB ca standard.

În fine, a rămas în oferta Apple și iPhone Xr (500 de dolari) și iPhone 11 (600 de dolari). Toate celelalte au dispărut. Ce face acest senzor de pe iPhone (și iPad)?

Senzorul LiDAR va fi folosit și pentru o focalizare mai rapidă pentru poze. Conform datelor oficiale, focalizarea e de șase ori mai rapidă. Alți producători au încercat ceva similar cu senzori 3D ToF (Time of Flight). Între timp, au început să renunțe la ei. Pe LiDAR, opțiunile sunt destul de numeroase. Rămâne de văzut cum vor folosi dezvoltatorii așa ceva. Realitatea augmentată poate fi doar o componentă. Ce vezi mai sus e felul în care senzorul LiDAR „vede” lumea. Cu acesta, pus direct pe iPhone 12 Pro și pe iPad Pro, Apple speră să accelereze dezvoltarea realității augmentate. iPhone tocmai a devenit o cameră vagsemiprofesională prin Dolby Vision și capabilitățile software Apple a anunțat că iPhone va putea înregistra la 10 biți HDR și suportă standardul Dolby Vision HDR. Și procesarea o poți face pe telefon, dacă vrei. Dar cel mai bine o faci pe PC. Conform anunțului, editarea va fi în premieră pe iPhone 12. Niciun alt telefon nu are așa ceva. Cu ProRAW, Apple susține că poți profita mai mult de-o imagine. Iar dezvoltatorii vor avea acces să-și facă aplicații sau să-și îmbunătățească aplicațiile existente. Și nu-s puține. Apple a anunțat și ProRAW. Practic, imagini mai bine expuse, cu mai multe detalii. Și era cazul pentru așa ceva, dat fiind că are Deep Fusion, oferă stabilizare, are software bazat pe inteligență artificială. Practic, cine se ia în serios poate acum s-o facă și pe iPhone cu imagini RAW fără aplicații terțe. iPhone 12 Pro Max e ceva mai performant când vine vorba de modulul foto-video. Oferă mai mult zoom, are senzor mai mare, iar stabilizarea de imagine e pe senzor. Astfel, stabilizarea se face prin mișcarea propriu-zisă a senzorului, nu a obiectivului. Ar trebui să fie mai… stabil. Promisiunea e că poate trage poze cu expunere de 2 secunde. Tehnica ar fi unică. iPhone 12 Pro și Pro Max, telefoanele premium de anul acesta Poate cea mai bună veste despre iPhone 12 Pro e că Deep Fusion va fi pe toate camerele. Până acum era doar pe wide. Ceea ce-i impresionant, dar nu chiar ca pe Huawei sau Samsung. Oricum, recuperează și la acest capitol. Tot are procesor mai rapid decât ce oferă Qualcomm sau Samsung. Apple susține că aceste două telefoane sunt cele pe care le iei când vrei ce-i mai buni. Au toate opțiunile de mai devreme. Modelul mic are ecran de 6,1 inci, iar Max are ecran de 6,7 inci. Telefoanele, față de modelele precedente, sunt doar un pic mai înalte. Pe spate au și un senzor LiDAR. Modelul mini e rezistent la apă și praf, iar prețul începe de la 700 de dolari. iPhone 12 clasic (dacă mai e cazul de așa ceva) începe de la 800 de dolari. iPhone 12 mini are spate protejat mai bine decât modelele din 2019. Să vedem dacă așa e. Apple a anunțat și un iPhone 12 mini. Și mai jos poți vedea o comparație: ecranul de 5,4 inci de pe el, dar și ecranul de pe iPhone SE. iPhone nu mai are căști și încărcător în pachet Când a venit vorba de mediu, Apple a dezvăluit și că noile telefoane nu vor mai avea încărcătoare în pachet, dar nici căști. Cutia va fi mai mică, va fi doar un cablu, telefonul, dar și niște foi cu instrucțiuni.



iPhone a căpătat un truc nou. E denumit MagSafe și presupune că poți atașa accesorii magnetic de telefon. Merge și pe încărcătoare wireless (15 wați). Totodată, asta deschide poarta pentru o mulțime de carcase. Apple a demonstrat suporți de mașină, carcase speciale, încărcătoare wireless. Și e posibil ca ideea asta să fie copiată de alții. Night Mode va fi disponibil pe toate camerele: față și spate. Acest iPhone 12 are două camere: una wide, una ultrawide. Obiectivul e mai bun, telefonul ar trebui să se descurce mai bine în situații cu lumină scăzută. De unde înțelegem de ce a început acest stream cu imagini trase noaptea. Există și Smart HDR 3. Totodată, telefonul se bazează și pe software ca să livreze imagini mai bune. O altă noutate e că jocul League of Legends va veni pe iPhone. Promisiunea e calitate ca de consolă. A14 Bionic va fi pe noile telefoane. Așa că au fost trecute în revistă și performanțele acestui cip. Apple susține că a colaborat cu 100 de operatori, din 30 de regiuni, ca să se asigure că pe 5G nu-s probleme. Totodată, iOS va decide când ai nevoie de 5G sau de 4G. Asta înseamnă că dacă viteza nu-i totul, va trece automat la 4G. Ceea ce poate ajuta enorm autonomia. Orange și Vodafone, dar și Telekom sunt pe lista operatorilor. Acesta nu va fi nici cel mai scump, nici cel mai ieftin iPhone. Dar se prea poate să fie cel mai popular, tocmai pentru că va avea un preț bun și niște dotări onorabile. iPhone 12 are ecran de 6,1 inci, cu tehnologie OLED, are Dolby Vision, HLG și HDR 10 suportate oficial, iar vârful de luminozitate e de 1.200 nits. Rezoluția e Super Retina. Tim Cook a anunțat primul telefon Apple cu 5G: iPhone 12. Va fi disponibil în albastru, verde, alb, dar și negru sau roșu. Preia designul de la iPad Pro, are două camere, sticlă pe spate, aluminiu pe margine. E ca un iPhone 4s la maturitate. Când vine vorba de 5G, e greu de spus ceva contra. Dar în România avem problema lipsei unei licitații ca să ducă la dezvoltarea rețelelor. Directorul Verizon, la evenimentul dedicat iPhone 12, a spus că prin 5G utilizatorii se pot aștepta la viteze de 4 Gbps în condiții optime pentru download și 200 Mbps pentru upload. Am putea spune, după cum a afirmat Cook, că-i o nouă eră pentru iPhone. Dar amuzant e că, în timp ce primul iPhone a fost lansat exclusiv în rețeaua AT&T, acum a fost invitat directorul de la Verizon. iPhone 12, primul telefon Apple cu 5G Tim Cook a lăudat conectivitatea 5G pentru ceea ce știam deja: viteză, latență mică, dar și securitate. Dar da, a trecut și Apple la așa ceva. Nu prea devreme, nu prea târziu. HomePod mini costă 100 de dolari. Comunicarea între dispozitive funcționează și pe AirPods. Așa că poți livra mesajul excelent. În propria casă. Iar Apple susține că cererile înregistrate de Siri nu sunt conectate cu ID-ul tău. Și există criptare. Dat fiind că Siri e la baza tututor dispozitivelor, poți seta lucruri pe un dispozitiv și să le ai pe toate celelalte. Totodată, îți pot fi reamintite lucruri în mașină, prin CarPlay. HomePod mini funcționează cu toate acestea, inclusiv iPad și Apple Watch. Poți chiar trimite mesaje de la o boxă la alta. Practic, ai propriul intranet. Sau serviciu public de anunțuri. Dacă ai casa atât de mare. Desigur, Siri e în centrul atenției – știe de 20 de ori mai multe lucruri decât înainte; poți cere boxei să-ți spună tot felul de lucruri, curiozități și nu numai. Iar boxa, evident, funcționează excelent în tandem cu telefonul. Poate seta alarme și timere multiple, dacă ai nevoie. Apple susține că HomePod mini are difuzoare puternice, analizează muzica și o livrează la calitatea perfectă, iar dacă ai două boxe în casă pot „colabora" pentru o experiență de audieție și mai bună. Totodată, HomePod mini ar deveni și „creierul" casei tale inteligente. Folosește un cip special, S5, pentru tot ce livrează. Apple a început evenimentul dedicat noilor telefoane cu o boxă: HomePod mini. E o sferă, ca prima dată, dar mai mică, mai ieftină și, eventual, ceva mai dezirabilă de către clienți. Și arată… diferit. Arată ca ultimul produs prezentat de Amazon, dar un pic altfel. homepod mini Ca la evenimentul precedent, dedicat iPad, prezentarea o deschide Tim Cook, directorul Apple, după ce-au fost prezentate cu centrul Apple realizate noaptea.

