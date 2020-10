IPOCRIZIE MAXIMĂ. Moscova „acuză” Statele Unite de „interferență în procesul electoral” din spațiul ex-sovietic

„Rusia, cum se știe, mizează pe Dodon în această campanie electorală, chiar a trimis încoace o brigade întreagă de polit-tehnologi care îl asistă pe Dodon în campanie electorală și asta încă o data demonstrează că Rusia are nevoie de Igor Dodon pentru a-și promova interesele. Lavrov, dar de fapt Rusia înțelege că Igor Dodon are șanse puține să câștige alegerile fără niște acțiuni care sunt la limită sau chiar încalcă prevederile legale și acest lucru desigur că enervează Rusia. Atunci când despre aceste încălcări vorbesc concurenții, electorali din Moldova ac est lucru poate fi dat pe seama intereselor concurențiale, dar când despre acest lucru vorbesc SIUA prin intermediul ambasadorului Hogan, lucrurile iau o altă coloratură și Rusia încearcă să diminueze valoarea acestor avertismente venite din partea SUA. ”

