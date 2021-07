Țîrdea este cu gândul numai la pușcărie

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Viceprimarul de Bălți, Nicolai Grigorișin, s-a bătut pe o plajă din Zatoka, Ucraina. Acesta are în proprietate o bază de odihnă. Incidentul a avut loc în acest weekend și a fost filmat de către martori. Video-ul a devenit viral în presa din țara vecină.

Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncii al Departamentului de Stat al SUA cere eliberare a cetățeanului Republicii Moldova Ghenadie Ciorba, care pe lângă perioada de reținere nefondată de peste un an (03 iulie 2020- 18 iulie 2021) urmează a fi privat ilegal de libertate...

Comunistul Vladimir Voronin, s-a plictisit de automobilul său „Skoda Superb” și i-a solicitat Guvernului să fie asigurat cu un „Mercedes” de ultimă generație. Acesta a spus că are nevoie de acest automobil pentru ,,munci în folosul oamenilor''.

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că nu i-a fost dor de fotoliul de deputat. Totuși a spus că vine cu speranțe că „în sfârșit o să înceapă o activitate productivă a Parlamentului și guvernării” Iar socialistul Bogdan Țârdea a fost ironic, menționând că „în sfârșit au venit vremurile bune” și a spus că Maia Sandu și Igor Grosu trebuie să facă pușcărie. „Iaca s-o scumpit benzina, iaca și pâinea, uleiul. Trebuie să ne bucurăm împreună de vremuri bune și cred că vor fi și mai bune. Am trecut Moldova fără sărăcie, cu Filat, apoi Moldova fără corupție, când s-a furat miliardul, Aeroportul. O să trecem și peste vremurile bune. Cei care au furat miliardul, Aeroportul, BEM-ul, iar acum au vântul Giurgiuleștiul trebuie să stea la pușcărie, chiar dacă îi cheamă Igor Grosu și Maia Sandu”, a spus Țârdea.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

