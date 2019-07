Țiriac anunță REVOLUȚIA adusă de performanța Simonei: „E principala personalitate din România”

Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioană la Wimbledon! A trecut în finală de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Ion Țiriac, președintele FRT și unul dintre mentorii Simonei, a analizat performanța istorică realizată de româncă.

„Istoria are două săptămâni. Când a revenit după Roland Garros, acolo unde nu a jucat cum și-a dorit, nu știa nimeni dacă va trece un tur, două, trei. S-a antrenat foarte bine în turneu. Nu a jucat grozav la începutul anului. Venind după primele meciuri, am văzut că progresează. I-am spus și ei înainte de meciul de azi. Dacă poate să o deplaseze pe Serena, are o mare șansă.

A început să folosească armele proprii. Are un talent ieșit din comun. Reverul cu două mâini în lungul liniei e ceva ce nu am văzut. Simona e o jucătoare foarte rapidă, dar încă nu se deplasează suficient de bine. Nu se pune perfect pe minge. Are abilitatea de a jucat demi-voleuri de excepție. Să fiu sincer nu mă așteptam la așa ceva, a jucat exact ce trebuia să joace!

Într-o țară de peste 20 de milioane de locuitori este principala personalitate sportivă. Cred că asta va aduce la tenis încă 10.000 de sportivi! Vor veni cu siguranță”, a declarat Ion Țiriac pentru Eurosport.

„Trebuia să merg la aeroport și să zbor către casă, dar voi rămâne până mâine. Simona trebuie să sărbătorească alături de toți apropiații acest moment”

Ion Țiriac