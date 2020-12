Irina Feodorovna Vlah vorbește românește cu Igor Dodon? Un an în urmă spunea că limba e moldovenească

,,Am învățat limba română încă de la școală, dar nu a fost suficient pentru mine, apoi am avut multe încercări când am lucrat la Parlament, când am făcut doctoratul. Am ales să cunosc limba română pentru ca să fiu și un exemplu pentru oamenii mei. Eu sunt conducător și trebuie să discutăm și să înțelegem că trebuie să cunoaștem limba țării noastre.

Vlah a oferit primul său interviu în limba română pentru Unimedia, în cadrul căruia a declarat că nu este cazul de „pierdut timpul și energia” în jurul polemicilor privind limba oficială în Republica Moldova, care este româna. Deocamdată nu înțelegem dacă acest mesaj i-a fost transmis unicului politician din R. Moldova care încă „pierde timp și energie” în tentativă penibilă de a convinge pe cinevă ca limba e moldovenească și anume Igor Dodon.



Nu doar Irina Feodorovna vorbește românește, dar și fiica sa

„Am, cu profesoara mea, dar și cucare cunoaște trei limbi”, a mai spus Irina Vlah.

În cadrul unei ședințe de Guvern din anul 2018, în calitate de funcționar al statului, în ciuda deciziei CC privind declarea limbii române ca limbă oficial a R. Moldova, Vlah pretinde că limba e moldovenească.

Îi recomandăm Irinei Feodorovna să spună același lucru și locuitorilor din UTA Găgăuzia, suntem convinși că ei vor fi foarte fericiți să afle ce crede „bașcana” despre denumirea corectă a limbii. Nu este cazul să creadă că mai poate păcăli pe cineva în privința caracterului său duplicitar, este evident pentru toți că ea una spune la Chișinău și exact opusul la Comrat.