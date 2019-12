ISTORIA care nu se învață în școli: Lista celor mai cunoscuți torționari comuniști socialiști

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA. "Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei...

Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc...

HOROSCOP 2020.Ce ne va aduce nou in viata noastra anul 2020.Previziunile astrologilor pentru 2020 ,pentru fiecare zodie în parte, prezentând principalele evenimente care vor avea loc pentru nativi, dar şi o recomandare pentru fiecare zodie.

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

Şaramet (Şeremet), plutonier, colonia de la mina Cavnic. Lui îi aparţine invenţia carcerii cu sârmă ghimpată pe interior. Nu accepta întreruperea muncii la mina din Cavnic, pedepsele erau executate în timpul liber, după ieşirea din schimbul minier. A obţinut şi prime datorită hărniciei muncitorilor lui. Pe deţinutul Tăbăcaru l-a lovit cu un piolet în cap, perforându-i craniul, acesta şi-a pierdut memoria definitiv, comportându-se ca un copil de un an.,

Pavel Ion, locotenent major. La Salcia, când era el comandant, se practicau bătăi fără nici o justificare, cu ranga de fier, cu cazmaua, lopata, cravaşa, asasinate prin împuşcare, introducerea deţinuţilor în carcere dezbrăcaţi, iarna; obligarea deţinuţilor de a intra în apă până la brâu pentru a tăia stuf şi papură, chiar şi iarna; alergarea deţinuţilor de către supraveghetori călare şi călcarea lor sub copitele cailor; scoaterea deţinuţilor iarna, la muncă, dezbrăcaţi şi pedepsirea lor să stea în apa îngheţată ore în şir; expunerea deţinuţilor în pielea goală, legaţi de mâini şi de picioare, pentru a fi muşcaţi de ţânţari; profanarea cadavrelor deţinuţilor; îngroparea unor deţinuţi de vii în pământ, mulţi deţinuţi murind astfel, sau rămânând schilozi pe viaţă. Ca urmare a acestor torturi, între iunie 1952 şi martie 1953 au decedat 63 de deţinuţi, iar alţii au ajuns invalizi pe viaţă.

Pandele Nicolae, locotenent colonel, şeful Securităţii Iaşi (1948). Petre Arsinte, anchetat la Iaşi în timpul şefiei lui, scria: “după bătăi de nedescris, mi s-au legat degetele de la mâini cu câte un cablu electric şi am fost supus la electrocutări în trepte, având senzaţia că întregul corp mi se descompune în celule. M-am trezit când mi se turna apă rece în cap şi pe corp… ceea ce s-a repetat şi alte dăţi… muşchii faciali îmi erau măcelăriţi de loviturile anchetatorilor, aşa că nici nu puteam mânca”.

Marici Petre, sublocotenent. În 1951, la închisoarea Suceava, l-a trimis la carceră pe deţinutul Pânzariu numai în cămaşă şi izmene, după ce-l bătuse. Carcera nu avea geam, iar deţinutul a leşinat de frig. Cât timp se afla în nesimţire a aruncat terciul fierbinte peste el. În timpul căutării partizanilor grupului lui Liviu Mărgineanu, în septembrie 1952, a torturat familiile, suspecte că îi alimentează, inclusiv pe copii, pe care i-a dezbrăcat în pielea goală, i-a întins cu faţa în jos în curte şi a sărit de pe prispă pe trupurile lor. “Erau aşa de bătuţi că nu mai puteau fi recunoscuţi sub valurile de sânge” relatează un martor. Pe cei condamnaţi la moarte îi executa personal. Îi ducea în cimitir şi îi împuşca cu un glonţ în ceafă.

Bulz Vasile, maior. În 1948 a ucis cu sălbăticie o studentă, Ecaterina Titi Gâţea, sfâşiindu-i sânii cu dinţii, bătând-o şi apoi sufocând-o, toate acestea sub ochii fratelui ei.

România, și întreaga Europă, de altfel, continuă să aduleze socialismul ca pe o virtute insuficient înțeleasă (mitul genialității neînțelese) a unui umanism spilcuit, elitist și chiar creștin, în ciuda ororilor la care a supus secolul XX. Socialismul nu este altceva decât anticamera comunismului, sau, invers spus, comunismul este pârga și apoteoza socialismului. Virgil Nemoianu folosea formula: ”Nu există socialism care să nu năzuie spre comunism”. Mi se pare de natura evidenței pentru oricine are o minimă cultură politico-economică. Sigur, nimeni nu o poate spune mai bine decât Lenin: ”Scopul socialismului este comunismul”.

