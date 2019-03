Istoria limbii române: Moștenirea traco-dacă

Florin Piersic dezminte că are probleme de sănătate, cu atât mai mult cu cât ar fi fost la spital. ” Eu mai am de gând să trăiesc bine”, a declarat marele actor, pentru Observator. În vârstă de 83 de ani, Florin Piersic a ținut să spună că este...

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Programul Prima Casă se extinde. În luna iunie a acestui an ar putea să fie lansată o extensie a programului şi anume Prima Casă 4. Anunţul a fost făcut astăzi de ministrul Finanțelor, Ion Chicu, care a mai precizat că acest proiect este o continuare a programului "Prima...

Alte cuvinte foarte vechi sunt și numele de râuri Argeș, Buzău, Cerna, Criș, Motru, Mureș, Nistru, Olt, Prut, Siret, Someș, Timiș. Originea îndepărtată a acestor nume, pentru care este imposibil să se aducă dovezi, nu are prea mare importanță. Este important însă faptul că aceste denumiri au fost folosite de traco-daci și înainte de a fi trecute în latină: apele și munții nu și-au schimbat locul.

A doua metodă constă, așa cum am spus, în reconstrucția unor forme traco-dace. S-au făcut comparații între cuvinte albaneze și cuvinte din vechile limbi indo-europene: macedoneana, limba lui Alexandru cel Mare (care nu trebuie să fie confundată cu macedoneana actuală din Republica Macedonia, aceasta din urmă fiind o limbă slavă), ilira și vechea greacă, limbile baltice (lituaniana) și armeana, precum și alte limbi indo-europene (vechi sau moderne) din care româna nu a putut împrumuta, direct sau indirect, cuvinte.

Două precizări sunt necesare. Substratul traco-dac nu a modificat natura latină a românei, la fel cum substratul celtic, iberic, ligur al altor limbi romanice nu a modificat natura latină a acelor limbi romanice, continuatoare ale latinei occidentale. Din nou la fel ca în celelalte limbi romanice, la noi s-au păstrat din substrat în jur de 80 de cuvinte, care denumesc mai ales realități caracteristice regiunilor respective (nume de plante și animale, forme de relief etc.).

Am subliniat și faptul că unele cuvinte moștenite au circulat numai în vechea română (rost „gură” din lat. rostrum, păstrat în prezent numai în expresia pe de rost) sau circulă azi numai în graiuri (ai „usturoi” din latinescul alium; în celelalte limbi romanice alium s-a păstrat în limba literară: fr. ail, it. aglio, sp. ajo).

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului românesc, câteva concluzii privind cuvintele moștenite din latină.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)