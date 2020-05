Istoria sediului închiriat de „Pro Moldova”: Proprietarul aravea tangențe cu bancherul „negru” Gherman Gorbunțov

De câteva săptămâni grupul parlamentar Pro Moldova, în frunte cu Andrian Candu, are un sediu oficial pe strada Vlaicu Pârcălab din Chișinău. O investigație realizată de mold-street arată că proprietarii imobilului sunt membrii unei familii de muzicieni. Aceștia nu au implicații cu politicul, însă au dezvoltat afaceri, în care se pomenește și de bancherul rus Gherman Gorbunțov.

Deputatul Serghei Sîrbu, secretarul grupului parlamentar Pro Moldova (care încă nu este persoană juridică), a declarat pentru Mold-street.com că nu poate spune cine este proprietarul imobilului, invocând anumite clauze contractuale. El a precizat că proprietarul e plecat peste hotare, dar a împuternicit prin procură o persoană care are dreptul să gestioneze imobilul, inclusiv să îl dea în chirie.

Anterior, Sîrbu declara pentru TV8 că imobilul este închiriat cu 700 de euro pe lună. Deoarece Pro Moldova încă nu are personalitate juridică, contractul de chirie ar fi fost semnat de asociaţia Centrul de Investigații Juridice și Apărarea Drepturilor Omului, în care Sîrbu este membru al Consiliului de Administraţie, iar soţia sa – administrator.

Datele de la Cadastru arată că din anul 1995 proprietar al imobilului a fost Vera Botnari, iar din 1997 – soţii Iurii şi Tereza Botnari.

Iurii Botnari este unul dintre cei mai celebri dirijori din Moldova şi din spaţiul postsovietic. În prezent el este dirijor principal şi director artistic al Orchestrei Filarmonice din Barcelona şi dirijor al Orchestrei Filarmonice din Moscova.

Din anul 2004 proprietar al imobilului este fiica acestuia.

Iurii (Yuri) Botnari însă nu este doar un muzician. Pe lângă muzică, el a dezvoltat şi câteva afaceri.

O anumită perioadă de timp el a fost acţionar cu o cotă de 9,74% şi membru al Consiliului de Administraţie la Universalbank. Din 2012 banca este în procedură de lichidare.

Astfel din 1999 şi până în 2008, Iurie Botnari apare ca membru al Consiliului de Administraţie la Universalbank din partea companiei Dapinia Trading Co Ltd din Cipru, al cărei director mai este în continuare.

În decembrie 2007 publicaţia Logos-Press a relatat că în prima jumătate a anului 2007 în structura de acționari ai Universalbank figurau ca acționari companiile Glony Trading C Ltd (Cipru) cu o cotă de 9,91%; Louvaria Trading Ltd (Cipru) cu 9,89%; Syrinx Co (Delavar, SUA) cu 9,88%; Ducator Trading Co Ltd (Cipru) – 9,84% şi Dapinia Trading Co Ltd (Cipru) – 9,74%.

Ulterior acțiunile deținute de aceste firme au ajuns la bancherul rus Gherman Gorbunțov.

