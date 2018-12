Istoric: Tratatul INF nu a împiedicat Rusia să ATACE două state SUVERANE

Menținerea sau încetarea Tratatului INF (Fortelor nucleare intermediare) nu va afecta în niciun fel planurile privind Europa ale președintelui rus Vladimir Putin. Comentând pentru obozrevatel.com posibila ieșire a SUA din Tratatul INF, istoricul american de origine rusă, Yuri Felshtinsky, a remarcat că acest document nu a salvat Georgia și Ucraina de agresiunea Federației Ruse.



„Bănuiesc că pentru noi toți acesta este un moment mai mult tehnic, care nu are nimic de-a face cu viața noastră. Ce relație a avut acest tratat cu invazia rusească în Georgia în 2008? Niciuna. Ce relatie a avut acest tratat cu invazia ruseasca in Ucraina? Niciuna”, – spune istoricul.

Potrivit lui, discuțiile despre mentinerea sau iesirea din acest tratat, care ar fi ”piatra de temelie” a securtatii europene, nu au nicio legatura cu realitatea si mai degraba sunt un fel de distragere a atenției publice de la problemele politice reale.

„Era suficienta constatarea ca Rusia încalcă articolele unui sau altui acord tehnic in materie militara si sunt convins că încalcă … Dar nu aceasta este problema noastră principală, ci intenția lui Putin de a ocupa Europa, în special Europa de Est, începând cu teritoriile fostei URSS”, – a spus istoricul.

Felshtinsky este autorul unei serii de cărți despre istoria Rusiei, printre care: The Bolsheviks and the Left SRs (Paris, 1985), Towards a History of Our Isolation (Londra, 1988; Moscova, 1991), The Failure of the World Revolution (Londra, 1991; Moscova, 1992), Blowing up Russia (cu Alexander Litvinenko), și The Age of Assassins (cu Vladimir Pribylovsky).

