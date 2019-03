ISTORIE /// Francesco della Valle de vorbă cu călugării din Târgoviște (1532)

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Cercetătorii americani au aflat de câte ore de somn are nevoie o femeie, în comparaţie cu un bărbat.

Frunzele verzi de urzică au o valoare nutritivă excelentă. Bogate în minerale (fier, calciu, magneziu, fosfor, potasiu) și vitamine (A, B, C, E, K), ele suprimă pofta de mâncare, motiv pentru care sunt ideale în curele de slăbire.

Horoscop 8 martie 2019. Zi plină de dragoste, pentru mai multe zodii. Săgeata lui Cupidon lovește precis și exact la momentul potrivit. Cine are curajul să facă primul pas va avea parte de clipe unice. Sufletul-pereche e mai aproape ca niciodată.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

O echipă internaţională de astronomi, condusă de studentul Ashley Chontos de la University of Hawaii, a anunţat confirmarea primei exoplanete identificată de misiunea Kepler a NASA.

Declarația lui Andrei Năstase despre pretinsa fraudare a alegerilor demonstrează faptul că acesta nu are simțul măsurii. De această părere este jurnalistul Nicolae Negru, într-un editorial publicat de Ziarul Național. În opinia sa, comportamentul irațional al lui Năstase...

Partidul Politic ȘOR are grijă de cetățenii Republicii Moldova nu doar în campania electorală. Zeci de activiști ai Partidului Politic ȘOR, „înarmați” cu flori și felicitări au împânzit vineri, 8 martie, străzile centrale din Orhei și comuna Jora de...

Aceasta este tot ce am putut afla de la acei călugări. Stăpânul meu s-a oprit aici câteva zile, apoi s-a hotărât să treacă în țara voievodului Petru (Rareș), domnul Moldovei sau al Valahiei de Sus (Valachia superiore) , după cum vrem să-i spunem. Această țară este vecină cu tătarii, cu polonii și cu Țara Românească (Vallachia inferiore), pomenită mai sus. El făcea acest drum pentru a trata cu acest voievod Petru. După ce a mers două zile a fost înștiințat de garda sa, care călărea totdeauna înainte pentru a asigura drumul, să nu treacă mai departe, pentru că acel Petru i-a pregătit o cursă pândindu-l cu 15.000 de călăreți cu gândul să ne taie pe toți în bucăți […]”

În acest oraș a fost înălțată o biserică a sfântului Francisc având câțiva călugări observanți, care fac slujba bisericească potrivit regulelor bisericii romane. Această țară este mănoasă, are de toate în afară de vin, în locul căruia obișnuiesc oamenii să bea bere.

