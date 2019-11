ISTORIE /// Operațiunea de rusificare a Chișinăului

Strada Alexandru cel Bun a primit numele Alexandrovskaia;Strada Regina Maria a fost împărțită în două străzi, Sinadinovskaia şi 28 iunie;Bulevardul Regele Carol - strada Lenin;Strada Eminescu - stradela Fontannîi;Strada V. Alecsandri - stradela Kolodioznîi;Strada Regele Ferdinand I – Kiev;Strada Ion C. Brătianu – Podolskaia;Strada M. Kogălniceanu – Pirogov;Strada General Berthelot – Leovskaia;Strada Ion Heliade Rădulescu – Kuznecinaia;Strada Sfatul Ţării – Sadovaia;Strada Ştefan cel Mare – Frunze;Strada 27 martie - Ştefan cel Mare;Strada Dr. Th. Ciorbă – Orgheevskaia;Strada Alexandru Cotruţă – Ostrovskogo;Strada D. Cantemir şi strada I. Cristi – Gospitalinaia;Strada Principele Nicolae – Moghiliovkaia;Strada Principele Carol – Inzov;Stradela Stibikov – Stibikovski;Strada Unirii – Meshcenskaia;Strada Vladimir de Hertza – Miciurin;Strada Cuza-Vodă – Haruzin;Strada Armand Călinescu – Jukovski;Stradela Mărăşti – Vartolomeevskii;Strada Mitropolit Gavriil – Gogol;Strada Regele Carol I – Puşkin;Strada Mihai Viteazul – Mihailovskaia;Strada General Er. Broşteanu – Hânceşti;Strada Cetatea Albă – Armeanskaia;Strada General Dragalina – Bulgară;Strada I. Gh. Duca – Bender;Strada Mareşal Averescu – Ismail;Strada Albert Thomas – Kilinskaia;Strada Al. Sturza – Svecinaia;Strada Costache Negruzzi – Kirovskaia;Strada Titu Maiorescu – Titovskaia;Stradela Murafa – Petrovski;Stradela Nistrului – Gluhoi;Strada Hodoroja – Salgannaia;Strada Movila lui Burcel – Purcelovskaia;Strada Dragoş-Vodă – Kamenolomnaia;Strada Sfântul Gheorghe – Gheorghevskaia;Strada Căpriana – Kuprianovskaia;Strada Catargiu – Pavlov;Strada Al. Vlahuţă - Teobashevskaia;Strada B. P. Haşdeu – Katsikovskaia;Strada Iancu Văcăroiu – Prunkulovskaia;Strada Anton Pann – Antonovskaia;Strada Fântâna Blanduzia – Fontannaia;Stradela Alecu Russo – Antonovski;Strada Mihail Sturza – Goncearnaia;Stradela Take Ionescu – Grekulovski;Strada Alexandru Donici – Andreevskaia;Stradela Sfântul Andrei – Andreevski;Strada Sfântul Ilie – Ilinskaia;Strada Ecaterina Teodoroiu – Ogorodnaia;Stradela Ecaterina Teodoroiu – Ogorodnîi;Strada Buna-Vestire – Blagoveshcenskaia;Strada Poetul Puşkin – Pușkina Gorka;Strada Paul Botezat – Botezatovskaia;Stradela State Dragomir – Botezatovski;Strada T. Râşcanu – Ekaterinovskaia;Stradela Evreiască - Sinagovski;Strada Ion Neculce - Ceasovetnnîi;Strada Serdarul Măzărachi – Mazarakievskaia;Stradela Ion Sârbu - Vdovîi;Strada Cahul - Kagulskaia;Strada Nicolae Bălcescu - Balshevskaia;Strada Grigore Ureche - Voznesenskaia;Strada Iakob Hâncu - Lankarsterskaia;Strada Octavian Goga în stradela Obştii;Strada Avram Iancu - Ostapovskaia;Strada Alexandru Cotruţă - Salovskaia;Strada Pavel Svinin - Uritski;Stradela Alexandru Cotruţă - Salovski;Stradela Mihail Stroescu - Uritski;Strada George Coşbuc – Minkovskaia;Strada Bugeac – Stavriceskaia;Strada Sârbească – Serbski;Strada Vasile Cârlova – Belousovskaia;Strada Petru Maior - stradela Marinovski;Strada Cojocarilor – Kojuharskaia;Stradela Ion Creangă – Ivanovskaia;Strada Plevnei – Siriiskaia;Strada Traian – Katelinskaia;Strada Romană – Aziatskaia;Stradela Romană – Sverdlov;Strada Gheorghe Lazăr – Petropavlovskaia;Stradela General Stan Poetaş – Iakimovskaia;Strada Gheorghe Asachi – Staroarmeiskaia;Strada Veniamin Costachi a dispărut.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 4 Noiembrie 2019, ora: 13:07

Doi soti au devenit primari in orase diferite. Barbatul in orasul Rascani, iar femeia, la Drochia. Ambii au candidat din partea "Partidului Nostru". Astfel, in orasul Drochia, Nina Cereteu a castigat din primul tur si a obtinut 63,83 %. Iar sotul ei, Victor Bogatico, a invins din al...