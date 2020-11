ISTORIE /// Operațiunea de rusificare a Chișinăului

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Strada Alexandru cel Bun a primit numele Alexandrovskaia;Strada Regina Maria a fost împărțită în două străzi, Sinadinovskaia şi 28 iunie;Bulevardul Regele Carol - strada Lenin;Strada Eminescu - stradela Fontannîi;Strada V. Alecsandri - stradela Kolodioznîi;Strada Regele Ferdinand I – Kiev;Strada Ion C. Brătianu – Podolskaia;Strada M. Kogălniceanu – Pirogov;Strada General Berthelot – Leovskaia;Strada Ion Heliade Rădulescu – Kuznecinaia;Strada Sfatul Ţării – Sadovaia;Strada Ştefan cel Mare – Frunze;Strada 27 martie - Ştefan cel Mare;Strada Dr. Th. Ciorbă – Orgheevskaia;Strada Alexandru Cotruţă – Ostrovskogo;Strada D. Cantemir şi strada I. Cristi – Gospitalinaia;Strada Principele Nicolae – Moghiliovkaia;Strada Principele Carol – Inzov;Stradela Stibikov – Stibikovski;Strada Unirii – Meshcenskaia;Strada Vladimir de Hertza – Miciurin;Strada Cuza-Vodă – Haruzin;Strada Armand Călinescu – Jukovski;Stradela Mărăşti – Vartolomeevskii;Strada Mitropolit Gavriil – Gogol;Strada Regele Carol I – Puşkin;Strada Mihai Viteazul – Mihailovskaia;Strada General Er. Broşteanu – Hânceşti;Strada Cetatea Albă – Armeanskaia;Strada General Dragalina – Bulgară;Strada I. Gh. Duca – Bender;Strada Mareşal Averescu – Ismail;Strada Albert Thomas – Kilinskaia;Strada Al. Sturza – Svecinaia;Strada Costache Negruzzi – Kirovskaia;Strada Titu Maiorescu – Titovskaia;Stradela Murafa – Petrovski;Stradela Nistrului – Gluhoi;Strada Hodoroja – Salgannaia;Strada Movila lui Burcel – Purcelovskaia;Strada Dragoş-Vodă – Kamenolomnaia;Strada Sfântul Gheorghe – Gheorghevskaia;Strada Căpriana – Kuprianovskaia;Strada Catargiu – Pavlov;Strada Al. Vlahuţă - Teobashevskaia;Strada B. P. Haşdeu – Katsikovskaia;Strada Iancu Văcăroiu – Prunkulovskaia;Strada Anton Pann – Antonovskaia;Strada Fântâna Blanduzia – Fontannaia;Stradela Alecu Russo – Antonovski;Strada Mihail Sturza – Goncearnaia;Stradela Take Ionescu – Grekulovski;Strada Alexandru Donici – Andreevskaia;Stradela Sfântul Andrei – Andreevski;Strada Sfântul Ilie – Ilinskaia;Strada Ecaterina Teodoroiu – Ogorodnaia;Stradela Ecaterina Teodoroiu – Ogorodnîi;Strada Buna-Vestire – Blagoveshcenskaia;Strada Poetul Puşkin – Pușkina Gorka;Strada Paul Botezat – Botezatovskaia;Stradela State Dragomir – Botezatovski;Strada T. Râşcanu – Ekaterinovskaia;Stradela Evreiască - Sinagovski;Strada Ion Neculce - Ceasovetnnîi;Strada Serdarul Măzărachi – Mazarakievskaia;Stradela Ion Sârbu - Vdovîi;Strada Cahul - Kagulskaia;Strada Nicolae Bălcescu - Balshevskaia;Strada Grigore Ureche - Voznesenskaia;Strada Iakob Hâncu - Lankarsterskaia;Strada Octavian Goga în stradela Obştii;Strada Avram Iancu - Ostapovskaia;Strada Alexandru Cotruţă - Salovskaia;Strada Pavel Svinin - Uritski;Stradela Alexandru Cotruţă - Salovski;Stradela Mihail Stroescu - Uritski;Strada George Coşbuc – Minkovskaia;Strada Bugeac – Stavriceskaia;Strada Sârbească – Serbski;Strada Vasile Cârlova – Belousovskaia;Strada Petru Maior - stradela Marinovski;Strada Cojocarilor – Kojuharskaia;Stradela Ion Creangă – Ivanovskaia;Strada Plevnei – Siriiskaia;Strada Traian – Katelinskaia;Strada Romană – Aziatskaia;Stradela Romană – Sverdlov;Strada Gheorghe Lazăr – Petropavlovskaia;Stradela General Stan Poetaş – Iakimovskaia;Strada Gheorghe Asachi – Staroarmeiskaia;Strada Veniamin Costachi a dispărut.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)