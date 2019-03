ISTORIE /// Francesco della Valle de vorbă cu călugării din Târgoviște (1532)

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Ethiopian Airlines s-a alăturat mai multor companii aeriene din China şi Insulele Cayman în suspendarea avionelor de tip Boeing 737 Max 8, după accidentul aviatic în care au murit 157 de persoane, transmite The Guardian.

Negocierile cu Uniunea Europeană pentru obținerea unor modificări la acordul de Brexit sunt acum blocate, iar premierul Theresa May nici nu are vreun plan de a merge luni la Bruxelles, a declarat o sursă din guvernul britanic pentru Reuters.

Aceasta este tot ce am putut afla de la acei călugări. Stăpânul meu s-a oprit aici câteva zile, apoi s-a hotărât să treacă în țara voievodului Petru (Rareș), domnul Moldovei sau al Valahiei de Sus (Valachia superiore) , după cum vrem să-i spunem. Această țară este vecină cu tătarii, cu polonii și cu Țara Românească (Vallachia inferiore), pomenită mai sus. El făcea acest drum pentru a trata cu acest voievod Petru. După ce a mers două zile a fost înștiințat de garda sa, care călărea totdeauna înainte pentru a asigura drumul, să nu treacă mai departe, pentru că acel Petru i-a pregătit o cursă pândindu-l cu 15.000 de călăreți cu gândul să ne taie pe toți în bucăți […]”

În acest oraș a fost înălțată o biserică a sfântului Francisc având câțiva călugări observanți, care fac slujba bisericească potrivit regulelor bisericii romane. Această țară este mănoasă, are de toate în afară de vin, în locul căruia obișnuiesc oamenii să bea bere.

