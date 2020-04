ISTORIE / Populația moldovenească de la gura Niprului și a Bugului în veacurile XVII și XVIII

De la oraşul Bakcesarai înainte, în Crimeea, Barsi făcuse drumul împreună cu delegaţia de moldoveni care aducea din Caucaz pe viitoarea soţie a lui Vasile Lupu, pe frumoasa circasiană Ecaterina. Paşa de Silistra, care se afla în acel moment la gura Niprului, fermecat de această frumuseţe, încearcă s-o oprească spre a o lua în haremul său. Comandamentul delegaţiei se opune, vesteşte pe voievod şi pe hanul tătăresc şi până la întoarcerea curierilor, caută să ascundă pe circasiană, într-un car în apropierea locului unde se afla Barsi. Dar oamenii Paşei, după ce căutaseră mai întâi în hanurile tătarilor şi - citez – în acelea ale moldovenilor - e vorba de localnici - sfârşeşte prin a o descoperi şi o duc la locuinţa Paşei. Circasiana refuză însă cu statornicie propunerile repetate ale Paşei; între timp, se întorc şi curierii aducând ordine formale de eliberare. Incidentul fiind aplanat, călătoria e reluată, înainte de plecare, continuă Barsi, mă dusei în casa unul moldovean, din care, după cum am spus sunt mulţi în acest oraş, şi îl rugai să-mi facă câţiva biscuiţi contra plată, deoarece trebuia să trec, timp de trei săptămâni încheiate, prin locuri pustii. Mi-i făcu - adăugă Barsi cu bunăvoinţă şi astfel fiind aprovizionat cu toate cele necesare, plecarăm la 6 septembrie, din zisul oraş.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

In ultimii ani, firmele de morărit si panificatie au scos pe piată o multitudine de tipuri de făină in functie de produsele pe care doriti să le gătiti, astfel incat puteti găsi gata ambalată făina pentru: cozonac, biscuiti, foetaj, semialbă, albă, neagră.

Actualitate 17 Aprilie 2020, ora: 07:19

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 17 APRILIE 2020; Luna este intr-un frumos sextil astazi cu Soarele in ultimele sale zile in Berbec si totul este bine in lume, in sfarsit. Chiar daca este doar o pauza, ea ne da o buna oportunitate sa ne conectam, sa ne impacam, sa ne facem prieteni, sa avem...