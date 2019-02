Drama femeii care a câștigat duelul cu „marele URSS”

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

A fi înșelat, într-o relație de cuplu, este una dintre cele mai dureroase experiențe umane. Încrederea se spulbera, iar toate momentele trăite împreună sunt puse sub semnul întrebării. Din acest motiv, unele zodii nu vor trece niciodată linia roșie. Vor...

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, este supărat foc pe fostul său coleg de formaţiune, Igor Dodon, liderul de la Condrița. Într-un interviu acordat postului Televiziunea Centrală, Voronin spune că Dodon are mai multe pete negre în biografie şi că nu a răspuns la...

În timp ce trenul mai stătea să se umple cu lume de prin toate satele din jur, Anicăi lui Scridon Magari din Recea i-a venit să nască. Era în a noua lună. Santinelele au deschis să intre medicul, lăsând câțiva oameni să iasă din vagon, căci era prea mare înghesuială. Într-o așa vară fierbinte, nici doctorul nu putea să lucreze. Printre cei ieșiți s-a strecurat și Olga. Arătând spre lumea care privea, le-a spus ostașilor că tocmai i-au adus mâncarea și hainele, pe care trebuia să le primească. Deși sub ochii acestora, cu un aer de indiferență, ea a mers spre lumea multă din afară, unde mai stăteau plângând surorile sale, Grapina și Culina. A ajuns la un pas de ele, s-a prefăcut că primește ceva și a sărit în mulțime... Astfel, Olga Focșa, sora tatălui meu și mătușa mea, și-a luat partea sa de libertate, însă doar pe cât i-au putut-o oferi vremurile de atunci.

Țipetele ei de chemare în ajutor i-au fost înăbușite de perdeluța ferestrei, pe care „eliberatorii” au smuls-o și i-au băgat-o în gură ca un căluș, ca să tacă. Astfel, Olga Focșa își lua adio de la casa ei, de unde, ca o ultimă imagine, un ostaș i-a ridicat cu vârful baionetei un covoraș de pe podea și i l-a aruncat batjocoritor peste trupul ei dezbrăcat. Au dus-o pe sus la selsovet, cu mâinile legate la spate și în cămașă de noapte, aruncând-o așa, în cel mai umed și întunecos colț al infernului, care abia începea. În scurt timp, beciul primăriei s-a umplut cu alți tătăreșteni nefericiți, ridicați și ei în acea noapte. Când lumea arestată a fost scoasă din sat, Olga Focșa a mai suportat câteva batjocoriri și lovituri de la paznicii săi, urcând în căruța ce urma s-o ducă pe ultimul drum, așa flămândă, bătută și însângerată. Nu i-au permis să ia nici măcar ceva de mâncare, o haină mai groasă, o pernă sau altceva pentru drumul lung spre Siberia. A strâns la piept doar covorașul de pe podeaua casei sale și perdeaua ferestrei, care i-au scoas-o din gură tovarășii de suferință…

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

