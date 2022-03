ISTORIE: Popularitatea Sfatului Ţării în satele basarabene

Cercetătorul Stephen Kotkin, al cărui principal interes academic este stalinismul, într-un interviu pentru The New Yorker, a vorbit despre cum arată războiul din Ucraina în...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Riscul unei lovituri de stat organizată de FSB, serviciul secret al Rusiei, împotriva lui Vladimir Putin crește cu fiecare săptămână de război în Ucraina, potrivit unei surse de rang înalt (whistleblower) din serviciile de informații ruse, scrie The Guardian cu...

Polonia a blocat conturile bancare ale ambasadei Federației Ruse. Ambasadorul Serghei Andreev, a declarat ca acest lucru s-a întâmplat pentru ca polonezii i-au acuzat de „finanțare a terorismului”, scrie The Guardian cu referire la Replicamedia.md.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avut o intervenție video în cadrul summitul-ui NATO. Liderul ucrainean a declarat că Kievul are nevoie de asistență militară nelimitată.

De luna aceasta, Ministerul Apărării din Ucraina a început să folosească tehnologia Clearview AI, soft brevetat de un furnizor de recunoaştere facială din New York.

La sediul Misiunii OSCE din or. Tiraspol, astăzi, 24 martie, a avut loc o nouă întrevedere de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului, Oleg Serebrian, şi a Tiraspolului, Vitalii Ignatiev, la care au...

Pan Halippa s-a născut pe 1 iulie 1883, în comuna Cubolta, judeţul Soroca. A fost vicepreşedinte, apoi preşedinte al Sfatului Ţării. La 27 martie 1918 votează pentru unirea Basarabiei cu România, iar la 27 noiembrie acelaşi an, sub preşedinţia sa, Sfatul Ţării renunţă la condiţiile unirii stabilite în Declaraţia din 27 martie 1918. Ulterior a fost ministru, deputat şi senator. Regimul sovietic l-a condamnat la 25 de ani de gulag. A decedat la 30 aprilie 1937, la Bucureşti, şi este înmormântat la Cimitirul Mănăstirii Cernica de lângă Bucureşti.

Alte detalii care ar confirma informaţia lipsesc: de exemplu, locul amplasării, data botezului satului etc. Nici actele oficiale şi nici reformele administrative nu au consfinţit denumirea noii localităţi cu numele deputatului. Însă, din denumirile de sate amintite în contextul botezului deducem că satul Vasile Ţanţu s-a aflat în imediata apropiere a localităţilor Nisporeni şi Boldureşti. Mai ţine minte cineva această localitate şi cum a dispărut?

Ancheta deputatului Ion Pelivan În perioada sovietică, localitatea a purtat denumirea de Mitocul Nou, trecând de mai multe ori dintr-un soviet sătesc în altul. Însă urmaşii celor pe care Ion Pelivan i-a salvat de la inundaţie nu au uitat fapta lui. Pe 14 decembrie 1990, adunarea generală a satului a decis revenirea la denumirea de Pelivan. Modificarea a fost confirmată la 22 ianuarie 1992 de Parlamentul R. Moldova care a aprobat decizia sătenilor. Comuna Pelivan are peste 1.200 de gospodării şi peste 4.000 de locuitori. Gimnaziul din localitate poartă numele lui Ion Pelivan.

Apariţia satului Pelivan se datorează unei calamităţi naturale. Astfel, în urma inundaţilor din 4-5 aprilie 1932, provocate de topirea bruscă a zăpezilor, vatra satului Mitoc din judeţul Orhei, aflată în valea râului Răut, a fost inundată şi acoperită cu apă. Peste 300 de familii au rămas fără case. Ion Pelivan, trimis pentru a ajuta sinistraţii, a insistat ca „Ferma-model Orhei”, ce aparţinea statului, să cedeze 60 de hectare pentru reaşezarea unei noi localităţi. Odată cu transferarea, localnicii au denumit satul în cinstea salvatorului lor - Pelivan. La început, denumirea localităţii Pelivan nu a fost consemnată oficial. Ea nu era trecută în inventarele/cadastrele guvernamentale, fiind considerată o mahala a vetrei satului Mitoc, ceea ce nu i-a împiedicat pe locuitorii satului să o numească tot timpul Pelivan. Am găsit totuşi o menţiune oficială la 1940.

Extras din procesul-verbal privind schimbarea denumirii satului Crihana în Novosiolovca, 25 septembrie 1946 Nota explicativă este identică celei ce se referă la satul Inculeţ: „Denumirea satului a fost atribuită de români, în cinstea miniştrilor-trădători ai poporului moldovenesc”. După 1990 s-a revenit la denumirea de Crihan(a). La reforma administrativă din anul 2001, localitatea a devenit centru de comună şi actualmente are în componenţa sa satele Cucuruzenii de Sus şi Sirota.

Nu am consemnat o dată certă a apariţiei satului cu această denumire. Aflăm despre el la prima reformă administrativă a Regatului României din 1925, când satul Inculeţ figurează în componenţa comunei Cişmea, judeţul Orhei, comună în care mai intra localitatea Ocniţa-Ţărani. Pe parcursul celor 22 de ani în care Basarabia s-a aflat în componenţa României (1918-1940) satul a mai făcut parte din comunele Ciocâlteni (1929-1931) şi Cucuruzeni (1931-1940). Şi-a păstrat denumirea de Inculeţ până în anul 1946, când autorităţile sovietice au decis că ea „nu mai corespunde realităţilor socialiste”. Astfel, la 25 septembrie 1946, Comitetul executiv al Sovietului de deputaţi al raionului Chiperceni aprobă „decizia adunării generale” a locuitorilor satului Inculeţ din 23 august acelaşi an, prin care aceştia rugau administraţia raională să schimbe denumirea satului. Solicitarea a fost aprobată de către Comitetul executiv al judeţului Orhei, la 26 noiembrie 1946, iar la 10 aprilie 1947 Prezidiul Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti a emis decretul prin care satul Inculeţ a devenit Ustia. La proiectul de decret se anexa o notă informativă în care se spunea că „denumirea satului Inculeţ a fost dată de români, în cinstea miniştrilor-trădători ai poporului moldovenesc”.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

