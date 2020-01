ISTORII „INEDITE”. Gripa românească şi CATASTROFA AERIANA DE LA VNUKOVO cu implicarea unei aeronave românești (Moscova, 4 noiembrie 1957)

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Un avion de pasageri cu aproximativ 200 de persoane la bord aparţinând companiei aeriene ruse S7 Airlines a aterizat de urgenţă după ce o pasageră, care părea să fie băută, a ameninţat că are asupra ei un dispozitiv exploziv pe care îl va detona, au anunţat agenţiile de...

Locul 10 din 28 și plasarea cu o treime peste media UE sunt onorabile, deși am coborât marginal sub ținta stabilită la nivel național pentru anul 2020, ce fusese depășită în anii anteriori (-0,1 puncte procentuale).

Unii cititori (da-s mult mai puţini decât erau în Timpul pe hârtie – am niscaiva speranţă că fraţii noştri de peste Prut, adică edilii Bucureştiului vor reveni cu ajutorul, pentru a reanima această publicaţie unionistă, că se supără rău în...

Prima luna a noului an, noului deceniu, noii ere astrologice se incheie aici. Ne luam ramas bun pentru totdeauna de la ianuarie 2020 care ne-a oferit evenimente astrale de o amplitudine cu totul unica, unele dintre ele cum nu au mai avut loc de 500 ani… Pentru...

Am văzut ultima ieșire publică a Președintelui Igor Dodon la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Acolo unde susține că vorbea o ipotetică “limbă moldovenească”. Asta e o primă problemă, pentru că Președintele Republicii Moldova nu respectă...

Precizăm că Regimentul 108 Aviaţie Transport a fost înfiinţat la 3 octombrie 1949 pe aerodromul Bucureşti-Giuleşti, sub comanda maiorului Marcel Botez. În luna martie 1950, unitatea avea în dotare trei avioane sovietice Po-2, două aparate de şcoală „Junkers 34”, un „Focke-Wulf 58”, un Messerschmitt Bf 108 „Taifun” şi şase avioane de transport (patru „Junkers 52” şi două „Heinkel 111”). Două bimotoare noi, „Aero-45” (cehoslovace), au fost aduse în luna august 1950 pentru a completa înzestrarea regimentului. După doi ani, Marcel Botez a predat comanda acelei unităţi maiorului Ioan Zamfirescu.

Analizând întregul context de fapte şi împrejurări de la sfârşitul lunii octombrie 1957, putem afirma faptul că deplasarea la Moscova a lui Gheorghiu-Dej se prefigura a fi obositoare şi reuniunea la care urma să participe nu avea o importanţă cardinală pentru România. Pe acel fond, a existat posibilitatea ca divergenţele dintre Tito şi Hruşciov să provoace liderului român o stare suplimentară de tensiune nervoasă, capabilă să agraveze boala de care suferea şi putem presupune că medicii săi i-au recomandat să se menajeze pentru o perioadă mai lungă. În consecinţă, Gheorghiu-Dej a aplicat o metodă mai puţin obişnuită pentru a demonstra sovieticilor că ştia despre importanţa ceremoniilor care se organizau în URSS, expediind la Moscova editorialul său „Marele Octombrie – o răscruce în destinele omenirii”. Acesta a apărut atât în „Pravda” (29 octombrie 1957), cât şi în „Scânteia” (30 octombrie 1957), fiind unicul articol publicat în acel an de liderul român în ziarul P.M.R. Astfel, Gheorghiu-Dej şi-a onorat o obligaţie faţă de liderii politici de la Kremlin (care îi revenea în calitate de conducător al unui partid comunist) şi a evitat în ultimul moment să se deplaseze la Moscova cu avionul în care s-a aflat delegaţia condusă de Chivu Stoica şi care, cu totul întâmplător, s-a prăbuşit înainte de aterizarea pe aeroportul Vnukovo.

Interesant de semnalat este şi faptul că medicii recomandă şi în zilele noastre ca persoanele care au suferit de boli pulmonare să meargă în staţiuni aflate la o altitudine sub 1000 de metri, în perioadele de convalescenţă şi de recuperare fizică. În acest sens, poate fi înţeleasă şi menţiunea neexplicată de Paul Niculescu-Mizil, referitoare la preferinţa liderului suprem al P.M.R. de a se odihni în localitatea Timişu de Jos (judeţul Braşov), situată la înălţimea de 740 metri faţă de nivelul mării.

