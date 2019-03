ISTORII INTERZISE /// Agenții NKVD din Basarabia au investigat PROFANAREA portretului lui Hitler (DOCUMENTE din ARHIVĂ)

Filiala rusă a Ford Motors Co, Ford Sollers, va închide două fabrici de asamblare şi o fabrică de motoare din Rusia, părăsind astfel piaţa autohtonă a autovehiculelor pentru pasageri, informează Reuters.

Love, Death + Robots este o serie animată de optsprezece episoade create de către Tim Miller. Regizorul din spatele lui „Deadpool”. Din ce am putut deduce, episoadele nu au o legătură directă între ele. Deși nu este exclusă ideea că ar face parte din același univers....

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul de Investigații al Rusiei (SKR) au inițiat anchete în urma informațiilor aparute in presa locala si federala despre o bataie în masa care a avut loc între doua servicii ale forțelor de ordine din capitala Kalmîkiei, Elista,...

Pe 9 aprilie va avea loc, la Bruxelles, summitul UE – China, iar analiștii economici se așteaptă ca tonul Uniunii să fie mai categoric, după ce Italia și-a anunțat săptămâna trecută intrarea în megaproiectul Belt and Road Initiative (BRI, sau Drumul Mătăsii).

Kebapul de post nu te va face deloc să simţi lipsa cărnii. Este ideal chiar şi pentru vegetarieni sau vegani, iar reţeta este extrem de simplă, rezultatul este gustos şi cu siguranţă nu te vei opri la o singură porţie. Să mai spunem şi că are foarte puţine grăsimi? Este gata...

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie să o învingă pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge în finala Miami Open 2019 și pentru a redobândi astfel titlul de lider WTA. Duelul între cele două sportive din semifinalele competiției are loc în...

Autor: Claudiu C. CREȚU Sursă documentară: Current Time

Casa de rugăciune și școala din Hirtenheim (Ciobanovca), 1940. Arhiva organizației publice “Casa germanilor basarabeni”. Activitatea NKVD din Moldova sovietică a fost supravegheată la început de securiștii din RSS Ucraineană vecină. La începutul lunii octombrie 1940, un mesaj a venit de la Chișinău la Kiev despre o urgență în satul moldovenesc Ciobanovca. Se presupune că paznicul local Ivan Nagorneac “la punctul de înregistrare a luat steagul german, l-a ars, a luat portretul lui Führer de pe zid și l-a rupt”. Satul Ciobanovca din raionul Anenii Noi a fost întemeiat în 1887 de coloniști germani, care îl numise Hirtenheim. Germanii au trăit în Basarabia de la începutul secolului al XIX-lea, în 1940 fiind în jur de 100 de mii în toată regiunea. În Hirtenheim în acel an locuiau 342 de nemți. După anexarea Basarabiei, autoritățile sovietice au oferit nemților o alegere: să ia cetățenia URSS și să rămână sau să plece la patria lor istorică. Aproape toți germanii au preferat a doua opțiune. Cu evacuarea nemților se ocupa Germania, dar sub controlul Uniunii Sovietice. Pentru aceasta s-a creat o comisie comună, iar contabilitatea celor care doresc să plece a fost efectuată de punctele de înregistrare în care lucrau reprezentanții oficiali ai celui de-al Treilea Reich.

