ITALIA / Profilul primelor 2.000 de victime ale coronavirusului. Cei mai mulți sufereau deja de boli cronice, mai ales hipertensiune arterială, diabet de tip 2 și cardiopatie ischemică

Din totalul celor 2003 victime, nici unul nu avea sub 30 de ani, cinci aveau între 30 și 39 de ani, iar cei mai mulți – 852 – aveai între 80 și 89 de ani.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)