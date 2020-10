Italia înregistrează cea mai mare creștere a cazurilor de infectare de la începutul pandemiei

“În prezent am stabilizat cu 7.000 de locuri terapia intensivă și 15.000 de locuri terapia subintensivă. Am declanșat un plan de consolidare a așa-ziselor rețele spitalicești Covid, un plan care va aduce alte 3.500 de locuri la terapie intensivă și alte 4.200 de locuri la terapie subintensivă”, a mai spus Arcuri.

