Iulia Timoșenko, fostul premier al Ucrainei este la terapie intensivă ventilată artificial

Iulia Timoşenko, fost premier al Ucrainei, este în stare gravă. Ea a fost internată în weekend, cu diagnostic de COVID-19. Este la terapie intensivă, ventilată artificial, iar doctorii nu reușesc să-i scadă temperatura sub 39 de grade Celsius.

