Iulian Chifu // Unionismul ca opțiune legitimă în Republica Moldova

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Un avion de pasageri cu aproximativ 200 de persoane la bord aparţinând companiei aeriene ruse S7 Airlines a aterizat de urgenţă după ce o pasageră, care părea să fie băută, a ameninţat că are asupra ei un dispozitiv exploziv pe care îl va detona, au anunţat agenţiile de...

Locul 10 din 28 și plasarea cu o treime peste media UE sunt onorabile, deși am coborât marginal sub ținta stabilită la nivel național pentru anul 2020, ce fusese depășită în anii anteriori (-0,1 puncte procentuale).

Unii cititori (da-s mult mai puţini decât erau în Timpul pe hârtie – am niscaiva speranţă că fraţii noştri de peste Prut, adică edilii Bucureştiului vor reveni cu ajutorul, pentru a reanima această publicaţie unionistă, că se supără rău în...

Prima luna a noului an, noului deceniu, noii ere astrologice se incheie aici. Ne luam ramas bun pentru totdeauna de la ianuarie 2020 care ne-a oferit evenimente astrale de o amplitudine cu totul unica, unele dintre ele cum nu au mai avut loc de 500 ani… Pentru...

Un stat puternic, echilibrat, sigur pe el, e unul care nu are temeri de această natură. Nu se bate cu identitatea istorică reală a oamenilor. E un stat care știe că obține susținerea propriilor cetățeni prin ceea ce fac conducătorii. Prin încredere, legitimitate și autoritate naturală. Și nu e vorba de salarii și pensii, o copeică sau un ban în plus la sărăcia generală. Asta nu mai ține. Oamenii au demnitate și vor să le fie respectate opțiunile, munca și alegerile proprii. Nu mai suntem în comunism și-n Uniunea Sovietică, “închisoarea popoarelor”, unde vrea din nou Igor Dodon și socialiștii pro-ruși să ducă Republica Moldova. În noul imperiu de secol 21 al Rusiei lui Putin.

Iar cetățenii sancționează astfel, deopotrivă, și ticăloșia, și hoția, și prostia politicienilor, care-i conduc. Cei care-i împing să-și dorească soluții individuale de a pleca și a trăi peste hotare, tot mai mult, dar și soluții comune, de neam, care presupun renunțarea la propriul stat și căutarea unor conducători mai buni prin revenirea în sânul României, prin reunificare. Să caute la elita unui stat român care, cu bune și cu rele, cu suișuri și coborâșuri, a oferit propriilor săi cetățeni o soartă mult mai bună, propria salvare Mai ales că, în 1989, am plecat de la nivele sensibil egale, dacă nu cumva la Chișinău se trăia chiar mai bine ca la Iași și București.

Dincolo de această perspectivă, opțiunea unor cetățeni ai Republicii Moldova de a găsi soluția pentru propria viață în Unirea cu România este o problemă fundamentală nouă pentru Igor Dodon și pentru Guvernul de la Chișinău. Ea subliniază calitatea guvernării, gradul de acceptare a guvernanților de către public, susținerea pentru acțiunile acestora și-i îndeamnă pe aceștia să privească cu mare atenție numerele concrete, cele în valoare absolută, ale votanților care-i mai susțin. Mai ales într-o lume în care exigența oamenilor - cetățeni, plătitori de taxe și alegători deopotrivă - pune sub semnul întrebării însăși existența statelor.

România nu are opțiunea de a forța gesturi politice de tipul unirii la Chișinău. Oricum orice perspectivă de acest fel înseamnă pentru București noi probleme și noi eforturi. Dar cetățenii români susțin unirea într-o proporție covârșitoare. Însă pentru ca un asemenea gest să poată fi măcar luat în considerație, trebuie ca și în stânga Prutului o majoritate să-și dorească să facă pasul. Unirea Republicii Moldova cu România poartă un cost și pentru cetățenul român, dar pe care-l asumă deschis. Iar la nivel diplomatic, România nu va accepta pasul dacă nu e susținut puternic de populația Republicii Moldova și nu presupune rămânerea României reunificate în NATO și UE. Lucru ce trebuie achiesat de toți aliații și partenerii săi. Dar diplomația și conducătorii români vor găsi soluțiile potrivite dacă, la un moment dat, în viitor, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova vor solicita unirea.

Lumea contemporană are cetățeni din ce în ce mai exigenți, mai buni cunoscători ai regulilor democratice și a mersului lucrurilor în alte state. Și asta se întâmplă și în stânga Prutului. Oamenii de aici văd ce se întâmplă în România, în Uniunea Europeană, văd cum funcționează lucrurile în Ucraina, în statele baltice ce provin din același spațiul post-sovietic. Dar optând pentru drumul european la timp și în forță, cu reforme reale, orientarea strategică pro-occidentală și pro-europeană, cu îmbrățișarea reală, nu formală a pachetului de principii și valori europene de la Helsinki, cu independența justiției, combaterea corupției, edificarea statului de drept și eliminarea incompatibilităților liderilor, cu practicarea independenței reale, fără a face sluj către Rusia lui Putin, fosta metropolă.

Am văzut ultima ieșire publică a Președintelui Igor Dodon la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Acolo unde susține că vorbea o ipotetică “limbă moldovenească”. Asta e o primă problemă, pentru că Președintele Republicii Moldova nu respectă Hotărârile Curții Constituționale din propriul stat precum nu respectă nici Declarația de Independență a Republicii Moldova care menționează că limba oficială se numește limba română. Firește, aceasta este o problemă a APCE și Consiliului Europei, dar și a reprezentanței României.

