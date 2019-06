Iulian Chifu: Toată zona de securitate se mută la președintele pro-rus Dodon

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME). Universitatea a primit...

Mai mulți politicieni germani care și-au susținut în mod public pozițiile pro-imigrație au primit amenințări cu moartea, de la uciderea unui coleg de partid al Angelei Merkel, despre care poliția suspectează că a fost o crimă motivată politic, scrie The Guardian.

Solstitiu de vara 2019. Pe 21 iunie, este solstiţiul de vară în emisfera nordică, adică este cea mai lungă zi din an. Tot atunci, este Ziua Mondială a Soarelui.

Iulian Chifu: „Pentru România lucrurile sunt foarte clare, ține de Strategia națională de apărare, semnată de către președinte, va susține drumul european al Republicii Moldova. Comunicatul Ministerului Afacerilor Externe vine și repetă explicit, ba chiar și cu condiționările de rigoare: „Susținem Guvernul Republicii Moldova dacă merge pe calea europeană și dacă face: a, b, c, d, e. Evident că nu se pune problema ca să înregistreze România discriminări ale celor care s-au declarat români, sunt cetățeni români și să-i vedem că sunt epurați din administrație pe aceste motive; evident că niciodată România nu va putea să stea și să contemple momente în care securitatea sa este pusă sub semnul întrebării de evoluțiile de la Chișinău.

În consecință, orice tip de asemenea mișcare ar fi trebuit să fie cumva contrabalansată de către cealaltă parte componentă pro-europeană la această mare coaliție antioligarhică de la Chișinău. Iată că nici acest punct nu s-a întâmplat. Deci, eu zic că aici intervin problemele cele mai acute și vă mai spun un lucru – indiferent cum arată o înțelegere geopolitică de a elimina un personaj și un tip de sistem care este cu probleme majore de democrație, probleme majore de relaționare, nimeni din afară nu vine să facă aici Guvern, nici să facă acordul de coaliție, nici să împartă responsabilitățile, e doar responsabilitatea politicienilor din Republica Moldova s-o facă, dar, odată ce au făcut-o, trebuie să-și asume și consecințele, și consecințele se asumă inclusiv, sau dacă vreți, în primul rând, în raport cu cei doi vecini ai săi – România și Ucraina.”

Toată zona de securitate se mută la președinte, un președinte pro-rus cu toate antecedentele și cu toate afirmațiile,... Am văzut că deja și SIS-ul merge la președinte, SPPS-ul (Paza de Stat) merge la președinte, toată zona de securitate se mută la președinte, un președinte pro-rus cu toate antecedentele și cu toate afirmațiile, și cu toate... Să știți că afirmațiile alea de pe casete le-a făcut totuși Igor Dodon, indiferent de montaj, de nemontaj, de... Cine știe cum arată realitatea acelei înregistrări? Însă afirmațiile de acolo sunt reale, poziția, postura ostentativă a lui Igor Dodon în toată perioada de când este președinte, vizitele, aproape exclusiv numai la Moscova, asumarea – încă o dată ostentativă, pe față, directă – a poziției pro-ruse sunt niște fapte.

Iulian Chifu: „Cu certitudine, dar nu uitați că sunt vreo doi care sunt de pe la PSRM de când era Igor Dodon președinte și care sunt și astăzi. Deci, lucrurile sunt combinate. Aici cu responsabilitățile, responsabilitățile sunt până la urmă comune. Anularea hotărârilor Curții iarăși este un barbarism juridic. OK, e o componentă, e o garanție. Ce altă garanție mai avem? De cele mai multe ori avem garanțiile de echilibru. Odată ce te ții nr. 1 în stat - președintele și nr. 2 în stat - președintele Parlamentului, în momentul respectiv nu mai există nici un fel de garanție în ceea ce privește activitatea președintelui, dacă ea iese din cadrul legal. Și avem o experiență în care a ieșit din cadrul legal, adică, deși Constituția obligă ca a doua oară președintele să semneze legi și să le dea la promulgare, să semneze numiri și să le activeze am avut numeroase, vreo 4-5, momente în care președintele a refuzat acest lucru. Vă spun că și în România vecină, președintele Iohannis nu-i foarte fericit când îi vin a doua oară – și după ce au trecut pe la Curtea Constituțională la verificarea constituționalității – legi care sunt în sine barbarisme și sunt contrare necesităților și drumului european, dar au trebuit semnate.”

Iulian Chifu: „Toată lumea fusese suficient de mult păcălită de către Vlad Plahotniuc. Își luase angajamente, nu le respectase, cel puțin așa ne spun diferitele cancelarii. Era de ajuns, era un fel de stat în stat, un fel de stat particular, cu plusurile și cu minusurile fiecărei asemenea organizări, evident. Cu minusuri puternice din punct de vedere democratic, pentru că în componenta aceea cu schimbarea modului de vot în mixt, ei bine, doi pași mai încolo ne uităm și vedem că am avut niște alegeri la nivelul municipiului Chișinău, cu rezultat stabilit, și care au fost anulate după ce s-au derulat și au avut un câștigător. Păi aceasta este o altă impunitate în domeniul dreptului european.”

Iulian Chifu: „E o asumare a unei responsabilități față de ce a fost anterior, și au fost foarte multe decizii discutabile din toate punctele de vedere. Trebuie găsită o formulă potrivită, în așa fel încât realitatea curentă cu hotărârile Curții, cu existența Curții Constituționale ca instituție să poată dăinui. Legitimitatea Curții poate să fie pusă sub semnul întrebării, există legi care pot să modifice această Curte, dar hotărârile sale, din punctul de vedere al statului de drept, sunt obligatorii și sunt definitive. Singura formulă de anulare într-un stat serios este aceea de a identifica viciul de nulitate absolută, care e o chestiune foarte dificilă, care se rezolvă în justiție ș.a.m.d.”

Lucrurile intră din punctul de vedere al democratizării în normal, nu din punct de vedere politic ... Europa Liberă : Dvs. ziceți că democrația a câștigat la Chișinău. Dar ce va fi cu europenizarea și cu statul de drept? Vă întreb pe Dvs.: ce va fi cu apropierea Moldovei de UE și cu statul de drept? Va fi edificat? Iulian Chifu: „Lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare. De aici venea și întrebarea mea de sceptic. Într-adevăr, democrația a fost edificată odată ce o majoritate parlamentară aleasă a conchis că trebuie să își dea mâna, să constituie o majoritate, să constituie, iată, o guvernare, deci o alianță. Ba mai mult, aflăm că pe termen lung, pe un mandat întreg. Deci, lucrurile intră din punctul de vedere al democratizării în normal, nu din punct de vedere politic, acolo niște deconturi vor veni, niște deconturi în raport cu declarații trecute, cu orientări trecute – și ale unora, și ale altora. Acolo e un decont de natură politică și mai ales de natură electorală pe care fiecare din forțele prezente va trebui să-l facă față de propriul electorat. Important este că avem acest pas, am trecut de impasul politic, am trecut și de impasul constituțional, deși aici semnele de întrebare rămân – cum își retrage o Curte Constituțională propriile decizii?...”

