Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Astăzi sunt programate întreruperi ale furnizării energiei electrice la mai multe adrese din țară, în intervalele de timp indicate mai jos:

S-a născut în familia lui Petrache C. Brăescu (+ 1896), fost mareşal al nobilimii judeţului Soroca, moşier la Corbul, căsătorit cu Rozalia Stârcea. Colonel în regimentul Lubenski. În Republica Democratică Moldovenească i se conferă gradul de general şi este numit ministru de război. După Unire a devenit comandant al trupelor teritoriale din Basarabia. preşedinte al asociaţiei I.O.V. Comandant al Ligii Fiilor lui Ştefan cel Mare.

În enciclopedia Sfatul Ţării (Chişinău, 1997), la capitolul Personalităţi militare, am prezentat o scurtă biografie a acestei figuri basarabene uitate pe nedrept.

…La acea vreme Constantin Petrovici Brăescu (ulterior, general şi ministru de război al Republicii Moldoveneşti, decedat la Chişinău în 1928 – N.N.T.) abia împlinise 19 ani şi a fost trecut în lumea ofiţerimii. Bătrânul l-a adus la noi, rugând-o pe mama să-l primească în gazdă şi să-l ia sub supravegherea ei maternă.

Nicolae N. Tolmacevshi, rudă cu neamul Brăescu, în memoriile sale lăsate în manuscris cu titlul „Ce am auzit şi ce-am văzut în veacul meu”, scrie despre viaţa familiei lui la Tiraspol: „…în scurtă vreme familia noastră s-a mai mărit cu un membru, care a locuit la noi până la căsătorie. Acesta era Constantin Petrovici Brăescu, verişor de-al treilea al mamei, proaspăt absolvent al colegiului militar de cavalerie din Nikolaev, având gradul de cornet şi înscris în regimentul de draguni Astrahani, care era dislocat la Tiraspol.

Constituirea cohortelor moldoveneşti a fost un lucru dificil, fiindcă autorităţile guvernului provizoriu, în frunte cu Alexandru Kerenski şi comandanţii superiori ai armatei ruse, generalii Alexeev, Duhonin ş.a., înţelegeau că permiţând formarea de unităţi naţionale, fac primul pas spre autonomia Basarabiei, al doilea pas fiind independenţa ei, iar cel de-al treilea, care era firesc şi dictat de istorie – Unirea cu România. La 2 decembrie 1917, când a fost declarată formarea Republicii Autonome Moldoveneşti, unităţile militare naţionale au defilat în faţa lui Ion Inculeţ, care era preşedintele Sfatului Ţării. Aşa cum am menţionat, unul dintre pilonii armatei naţionale a fost colonelul Constantin Brăescu. Genealogia neamului Brăescu, extins pe ambele maluri ale Prutului, o găsim în volumul II al cărţii coordonate de Mihail Dim. Sturdza Familiile boiereşti din Moldova şi Țara Românească (Simetria, 2011). Primul pomenit în arborele basarabean este postelnicul Nicolae (1740), călugărit cu numele Ioan la 1749. Urmaşul lui a fost Iordache (+...III.1818, Măldăreşti (Oltenia), postelnic, proprietar la Pleşeştii-Sineascăi (Suceava), de unde i s-a zis şi Pleşescu. Căsătorit în două rânduri: 1. – cu Tita Sinescu; 2. – cu Safta Kiruş.

