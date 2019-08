Iurie Leancă lui Andrei Năstase: Prin astfel de intoxicări cu “scurgeri de informații” ei își ascund incapacitatea de a face ceva util pentru cetățeni

Ați tot auzit în ultima perioadă fel de fel de mizerii precum că ba aș fi complice la furtul miliardului (zice un pușcăriaș), ba că Șor ar fi achitat studiile copiilor, ba pe la TV anunță tot felul de Năstașe că “fug” din țară, în realitate fiind cu părinții într-o vacanță demult planificată, iar, mai recent - că aș scoate ilegal bani din țară, folosindu-mă de pașaport diplomatic…



Deci, Năstase probabil a rezolvat toate infracțiunile de la frontieră, iar acum are suficient timp să-și fileze concurenții politici și să numere de câte ori traversează vama și câți bani declară aceștia. Așa o fi văzând el “eliberarea statului din captivitate” și “dezoligarhizarea până la capăt”. :)

Inițial nu am vrut să reacționez la mizeriile unor oameni mici, incapabili să construiască ceva pentru cetățenii acestei țări. Ei știu doar să distrugă și să denigreze. Dar, pentru că gluma se îngroașă și ei nu mai țin cont de limite, dar și pentru oamenii care mi-au transmis zeci de mesaje, fiind victime ale acestor manipulări grosolane, voi face, totuși, precizările de rigoare, prezentând și documente care le desființează toată propaganda lansată împotriva mea.

Pe mai multe platforme media aservite acestui aventurier politic pe nume Năstase a apărut o așa-zisă investigație că eu aș fi încercat să trec frontiera, având un pașaport diplomatic, cică “nevalabil”, și să scot din țară 50.000 de euro. Scopul fiind foarte clar: să inducă lumea în eroare și să creeze percepția falsă că aș fi încercat să scot bani murdari, proveniți din surse ilegale.

Mai mult, prin astfel de “bombe” ei încearcă să distragă atenția de la cum își partajează funcțiile între ei, cum organizează “concursuri”, cum măresc taxele nejustificat și opac, cum își numesc cumătrii în tot felul de funcții. Prin astfel de intoxicări ale cetățenilor cu “scurgeri de informații”, ei pur și simplu își ascund (temporar) incapacitatea și lipsa de voință de a face ceva util pentru cetățeni.

Ei cred că toți sunt asemenea lor, că toți trăiesc pe bani “cărați” de la Frankfurt sau transferați pe numele mamei și a soacrei. Ei cred că toți “cară ciumadane” de la Moscova, citez: cu “700-800 mii pe lună, până la un milion” - bani cu care Năstase și partenerul lui de alianță, Dodon, cu care, citez: “sunt atât de compatibili”, își întrețin toată această caracatiță putredă ce ține statul acesta într-o tranziție continuă.

În primul rând, despre bani. Pe care toți vor să-i numere, să-i înmulțească la numărul de traversări ale frontierei, să-i confiște, să-i atribuie unor activități ilegale etc, fără să se gândească măcar pentru o clipă că ei pot fi următoarea victimă a acestor vânzări de date cu caracter personal ce pot pune în pericol vieți și despre care voi vorbi mai târziu.

Deci, aceștia sunt banii mei, munciți onest până în 2009 când am venit în politică. Sunt bani câștigați de-a lungul timpului cât am lucrat (2 ani) ca diplomat la Haga cu salariu de 10.000 de euro lunar sau cât am fost vicepreședintele celei mai prospere companii din Moldova (alți 7 ani).

Am mai zis că nu sunt un om bogat, dar nici sărac nu mă consider. Aceste salarii pentru care am muncit onest mi-au permis să plătesc și studiile copiilor, și să-mi cumpăr automobil și să am o viață decentă, inclusiv să călătoresc în România, unde am mai multe activități, inclusiv politice. Sunt bani declarați 10 ani la rând în declarația mea de avere, sunt economiile mele câștigate corect. Și, în comparație cu alții, în această perioadă nu am fost vreodată șomer și nici n-am fost “ajutat de părinți”.

Puteți vedea mai jos declarația mea de avere. Mai mult, atașez și extrasul bancar din acea zi, anume de pe acel cont, care figurează în declarație.

În al doilea rând, despre pașaportul diplomatic “nevalabil”. Aici chiar nu vreau să comentez mult inepțiile și neghiobiile unora. Legislația națională (Legea Nr. 273), așa cum prevede și practica internațională, îmi permite ca fost prim-ministru dar și ca Ambasador Plenipotențiar să dețin pașaport diplomatic. Dar alde Năstase nu are de unde să știe ce înseamnă să fii diplomat de carieră și nici legile nu prea vor să le respecte.

Voi atașa doar o poză cu acest pașaport diplomatic. Fiți atenți la termenul de valabilitate, dar mai ales - la data emiterii, ca să vedeți și ce guvernare a emis acest act.

Cel mai important e că autoritățile competente și responsabile, mă refer la Serviciul Vamal, au spus foarte clar că nu poate fi vorba de vreo fraudă vamală, doar că acești denigratori de meserie fie nici n-au prezentat această informație în "știrile" lor, fie au plasat-o la sfârșit, când opinia multor oameni deja era formată de informațiile manipulatorii.

Reprezentanții Serviciului Vamal au mai spus foarte clar că, potrivit Art. 17 din Codul Vamal, asemenea informații pot fi utilizate numai în scopuri vamale și nicidecum pentru vânzarea sau publicarea lor, menționând că informațiile confidențiale nu pot fi divulgate nici de funcționarul vamal și nici de polițistul de frontieră.

În al treilea rând, prin difuzarea acestor informații cu numere de înmatriculare și modelul automobilului s-a încălcat abuziv protecția datelor cu caracter personal. Această scurgere de informații din interiorul sistemului controlat de Năstase îmi poate pune în pericol viața și integritatea corporală a mea și a membrilor familiei mele.

Iar din cauza unor astfel de abuzuri în serviciu și proastei gestiuni a sistemului informatic sau a resurselor umane, mâine-poimâine orice cetățean al Republicii Moldova poate deveni victimă a diferitor grupări, pentru că prin acest precedent ei au demonstrat că nu pot proteja datele cu caracter personal, iar odată vândute rețelelor de traficanți de ființe umane sau de organe, de exemplu, viața fiecăruia din noi este în pericol, pentru că acești criminali vor ști în ce automobil, cu cine, la ce oră și pe unde s-a traversat frontiera. Conștientizează cineva cât de mult ne pune în pericol pe noi toți acest "cinovnik" iresponsabil?

Atacul asupra imaginii și percepția falsă creată despre Leancă sistematic din 2015 sunt floricele în comparație cu viața unui om pusă în pericol din cauza unor astfel de mizerii.

În context, anunț că voi depune toate demersurile legale pentru ca cei care au comis astfel de abuzuri să fie identificați și trași la răspundere, iar în judecată voi cere și despăgubiri morale pe care le voi dona. La fel voi proceda și cu cei din așa-numita “presă” care prezintă informații false. Cum am mai zis: cel puțin cei mai triști ca noi să aibă de câștigat de pe urma acestor mizerii.

Aminitm că zilele trecute, mai multe instituții media pro-guvernamentale au difuzat o știre precum că fostul prim-ministru, Iurie Leancă, ar fi fost oprit de oamenii legii în timp ce încerca să scoată din Republica Moldova 50 de mii de euro.

Primii care au distribuit această „știre”, a fost un site anonim scheme.md, creat la 30.07.2019 cu hostingul în Amsterdam. Natura informațiilor conținute pe acel site indică asupra unei conexiuni cu MAI, Procuratura Generală, sau alte instituții abilitate cu activități de investigații.

Pagina pe FB a lui Iurie Leancă