Iurie Leancă reacționează la declarațiile lui Platon și anunță că-l va acționa în judecată / Cu propaganda trebuie de luptat. Cu dezinformarea și minciuna trebuie de luptat

În primul rând, atunci când plecasem din PLDM, pentru a încerca să fac un partid nou cu colegii cu care aveam aceleași viziuni și aceeași dorință de a moderniza țara, am subestimat foarte mult faptul că mă pornesc într-o junglă politică fără reguli, extrem de cinică, în care nu prea ai șanse de succes fără bani, fără resurse mediatice, fără a avea la dispoziție televiziuni, jurnaliști, analiști de buzunar care să-ți facă sondaje. Și iată din cauza că am subestimat atât de mult acest lucru, dintr-un politician respectat, reprezentant a ceea ce însemna mișcarea pro-europeană, urmare unor tehnologii bolșevice, campanii sistemice de denigrare, am ajuns să fiu un om care „a contribuit la furtul miliardului" ș.a.m.d.



În loc să discutăm soluții pentru reformarea mai multor domenii-cheie din stat, cum ar fi justiția (nu prin așa-zisele concursuri de weekend trucate, cu rezultate cunoscute din timp, în funcție de afilierea politică sau relația de cumetrism a câștigătorilor, dar așa cum am încercat eu în 2014 să aduc în țară o misiune UE pe reforma justiției pentru a ne susține în edificarea unui sistem cu adevărat independent și funcțional, prin asistarea fiecărui procuror și judecător de către un expert european), în toți acești ani sunt nevoit mereu să comentez declarațiile făcute de tot felul de escroci, aventurieri care au resurse financiare și mediatice. Același lucru se întâmplă și după ultimele interviuri cu acest nou/vechi „erou" al doamnei Morari.

Am văzut tot felul de titluri de știri în așa-zisa presă independentă din RM în baza acestui interviu de lung metraj cu V. Platon care sună: Leancă este totalmente implicat, doar că nu a făcut-o conștient, a fost tras pe sfoară și nu și-a dat seama ce face. Îmi aduc aminte că aceeași teză a fost vehiculată la alte emisiuni ale distinsei doamne propagandiste, acum câțiva ani atunci când erou era un alt personaj, Gofman, care a ieșit și a zis: Leancă este implicat, Leancă este următorul. Și asta spunea fostul șef al departamentului responsabil de prevenirea spălării banilor din cadrul CNA, care a trebuit să fie prima persoană care să monitorizeze orice tranzacție mai mare de 10 mii euro. Ca să nu mai vorbesc de milioane, sute de milioane sau miliarde de euro.

Domnul Platon, cel care este considerat cel mai mare raider din spațiul post-sovietic, iată vine și zice că nu a fost bine că Guvernul s-a implicat în toamna 2014 când s-au eliberat garanțiile bancare. Probabil pentru el ar fi fost bine ca jumate de milion de cetățeni să rămână fără depunerile bănești, ca sistemul bancar să se prăbușească, iar el să cumpere bănci la preț de 2 bani, ca întreaga economie a Moldovei să fie paralizată ca după aia să urmeze un protest fără precedent, iar la alegerile din noiembrie 2014 urmând să câștige partidele revanșarde filo-ruse (ajunse astăzi la guvernare, la un PAS să o preia) și să creeze o majoritate constituțională în Parlament. Acesta de fapt era obiectivul lui Platon și al celor care-l ghidau. Îmi aduc aminte în acest context și de unele informații din vara 2014 despre eforturile lui Platon de a cumpăra câțiva deputați pentru a nu permite ratificarea Acordului de Asociere cu UE. Afirmația lui despre motivul angajării companiei Kroll nici nu merită să fie comentată.

Am mai văzut cât de mult îl laudă în aceste interviuri pe liderul socialist, nu degeaba a fost vizitat de un deputat care face parte din PSRM. Iată de unde vine probabil siguranța lui Platon că va ieși în curând din închisoare. Nu m-ar mira dacă vom afla că se pregătește „rejudecarea" dosarului sau grațierea lui pentru anumite favoruri, doar nu degeaba instituțiile de forță și de drept sunt astazi în mâinile lui Dodon.

Deci, încă o dată, îmi pare foarte rău că politica moldovenească este una fără principii, fără demnitate, cu acuzații pe care de regulă nimeni nu le probează, care duc de fapt țara într-un haos, într-o zonă majoră de instabilitate și fără nici o perspectivă, iar cetățenii acestui stat devin victime ale unor manipulări crase.

În al doilea rând - dacă până în prezent, fiind ocupat cu treburi de stat, am lăsat ca prin astfel de porcării să-mi fie atacată familia, reputația, să manipuleze cetățenii acestei țări și să desființeze mediatic o idee națională în care credeau majoritatea cetățenilor noștri, astăzi am decis că e timpul să depun toate eforturile pentru a pune capăt acestui show de prost gust.

Voi demonstra că aceste declarații și campanii mediatice nu au nicio bază factologică și voi cere în instanță ca, așa cum au manipulat timp de 4 ani de zile, alți 4 ani să prezinte dezmințiri, scuze publice și să plătească despăgubiri morale pe care le voi dona celor nevoiași. Cel puțin, cei mai triști ca noi să câștige din mizeriile propagandistice lansate de niște hiene ale acestei societăți.

Cu propaganda trebuie de luptat. Cu dezinformarea și minciuna trebuie de luptat. Doar așa putem obține șansa unui viitor sigur în care să fim stăpânii propriului destin. Aici nu e vorba de mine, ci despre speranța pe care am trăit-o cu toții în 2013-2014 și pe care ei au distrus-o prin luptele lor mafiote, prin setea lor de bani și putere, prin lăcomia lor fără margini.