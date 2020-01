Iurie Reniță a făcut un APEL către autoritățile române să urgenteze procesul de obținere a cetățeniei române

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in provincia Ghazni din Afganistan, la sud vest de Kabul, dupa ce a luat foc in aer din cauza unor probleme tehnice.

Pacientul din Bacău, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripă, informează Ministerul Sănătății. Tânărul va fi externat în cursul zilei de marți și va continua tratamentul în ambulatoriu, potrivit Mediafax.

Președintele Igor Dodon este un cronicar meticulos al întrevederilor informale pe care le are cu liderii statelor occidentale și nu numai pe culoarele unor reuniunii internaționale. Aceste întrevederi nu-și au însă, în viața politică de zi cu zi, o continuare și...

Preşedintele Klaus Iohannis îşi reafirmă intenţia de a-l propune premier pe Ludovic Orban în situaţia în care va fi nevoie de constituirea unui nou Executiv. Întrebat dacă are o soluţie de rezervă pentru organizarea alegerilor anticipate, în situaţia...

„Deopotrivă, consider că ar fi indicat, dincolo de dreptul legal și istoric al basarabenilor la redobândirea cetățenii, să se purceadă la o evaluare exigentă a persoanelor care au compromis, profanat și defăimat, în mod demonstrativ și sfidător atât România, cât și cetățenia română, chiar fiind deținătorii acesteia. Regretabil, dar „nu ducem lipsă” de cei care mai ieri operau cu cuvinte gen „frați români”, iar astăzi deja vorbesc de „ocupația română” doar că să intre și mai mult în grațiile Moscovei. Dacă autoritățile de la București au vreo problemă în identificarea lor, vă asigur că basarabenii care au redobândit cetățenia părinților și a buneilor noștri din respect, dragoste și mândrie față de Neam și de Țară, vor ajuta să-i identifice pe cei care manifestă o atitudine profund ostilă și agresivă față de tot ce-i românesc aici, în Republica Moldova, și peste hotarele ei”, a conchis Reniță.

„Atunci a existat suficientă voință politică și acțiuni concrete, care au reaprins speranța sutelor de mii de basarabeni că, în sfârșit, vor redeveni și ei cetățeni români cu acte în regulă. A fost un efort comun, la care, în funcție de posibilități, am contribuit și eu în calitate de Ambasador al Chișinăului la București”, adaugă Reniță.

Deputatul susține că este necesară identificarea unor soluții de reducere efectivă a termenelor de examinare a dosarelor de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC). „Chiar dacă sub aspect legal termenii de examinare a dosarelor au fost reduși considerabil în comparație cu anii precedenți, această prevedere juridică nu și-a găsit încă materializarea deplină din varii motive”, susține Reniță, iar acest fapt generează „un sentiment de preocupare”.

„Fac un apel respectuos către toți factorii politici guvernamentali și autoritățile române cu responsabilități în domeniul redobândirii cetățeniei să intervină urgent pentru identificarea celei mai indicate soluții, astfel ca cele peste 230.000 de basarabeni din lista de așteptare să poată spune deschis, cu demnitate și cu bucurie la depunerea jurământului: Mândru că sunt român!”, scrie Reniță pe pagina sa de Facebook.

