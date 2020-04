Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Din cauza coronavirusului, în acest an Paștele Blajinilor a fost amânat pentru luna iunie. Decizia a fost luată, la ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de Mitropolit Vladimir, la care a participat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Igor...

Este posibil ca mult mai multe persoane să fi fost deja infectate cu COVID-19, dobândind astfel imunitate la noul virus, potrivit unui studiat inovator din Germania. Acest lucru înseamnă că restricțiile pot fi ridicate curând, scriu jurnaliștii de la publicația The Telegraph.

Spitalul Clinic Republican (SCR) unde sunt internați pacienții cu Covid-19 în stare extrem de gravă se confruntă cu deficitul de medicamente eficiente în tratarea coronavirusului. Afirmațiile vin din partea unui medic de la SCR care a acceptat să facă declatații sub protecția...

Întreprinderea „Moldovagaz” are un nou Consiliu de Administrație, ales pe 10 aprilie. Secretarul Consiliului economic de pe lângă președintele Republicii Moldova, Vitalie Țurcanu, a fost ales în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație SA...

Nesimțirea politică a acestui individ nu cunoaște vreo limită, dar nici hotare: de la Chișinău ajunge tocmai la Vladivostok, cu o coordonare clară la Moscova. Acolo-i fericirea lui supremă, acolo sunt rădăcinile lui dodoniste, acolo își vede destinul plenar împlinit. Doar o persoană absolut ingrată, plină de ură față de valorile euro-atlantice și românești putea să debiteze asemenea enormități (cu referire la asistența internațională acordată Republicii Moldova pentru combaterea pandemiei de coronavirus) prin a spune că "...ajutor real am primit din China, Federația Rusă, Elveția, Turcia, care urmează să trimită ajutor umanitar. SUA au acordat un lot de calculatoare Centrului de triaj de la „Moldexpo”. Aceste țări au venit cu un ajutor umanitar concret". Pentru a-și îndeplini integral misiunea de obediență totală față de Kremlin, exponentul acestuia la Chișinău își continuă aberațiile precum că țările Uniunii Europene, inclusiv România, au făcut doar "declarații cu promisiuni...".

