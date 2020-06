PS News: Numărul de infecții cu noul coronavirus este în continuă creștere în R. Moldova. Cu ce considerați că a greșit guvernul Chicu în gestionarea pandemiei?

Iurie Reniță: Este o problemă extrem de gravă, care afectează efectiv întreaga populație a Republicii Moldova. Iresponsabilitatea instituțiilor statului și, în primul rând, a președintelui Igor Dodon și a guvernului Chicu ne-au adus într-o situație dezastruoasă. Profund regretabil, dar și condamnabil, factorul politic a prevalat asupra responsabilității guvernamentale de a gestiona o situație de criză, caracteristică întregii regiuni și întregului continent. Republica Moldova este un teritoriu relativ mic, iar un guvern responsabil și competent ar fi gestionat această pandemie mult mai simplu și cu mai puține cazuri letale. Din păcate, aici, la noi, totul e pe dos. Guvernul Chicu în prima componență (exclusiv din consilierii personali ai lui Igor Dodon), precum și cel actual (cu miniștri din Pardidul Democrat al lui Pavel Filip) este o anexă docilă și obedientă a lui Dodon, care, între timp, a devenit «puțin medic», «puțin veterinar», «puțin agronom», «puțin judecator», «puțin procuror», «puțin prim-ministru», în flagrantă contradicție cu prevederile legale. S-a ajuns chiar până la aberații incredibile: Igor Dodon ordonează medicilor și experților în medicină cum să procedeze într-o situație sau alta de ordin exclusiv medical sau ia apărarea preoților atunci când sunt amendați pentru nerespectarea regimului de pandemie, scutindu-i de amenzile primite.

Loading...

Culmea e ca noi activăm într-un sistem politic cu regim parlamentar, în care parlamentul și guvernul gestionează treburile statului, dar toată puterea a fost concentrată efectiv în mâinele lui Igor Dodon, copiind cu fidelitate modelul rusesc al lui Putin și procedând în consecință. Conform prevederilor constituționale, instituția prezidențială are, preponderent, responsabilități de ordin protocolar, este mai degrabă o prezență decorativă decât una executivă sau legislativă. S-a ajuns la unele absurdități și aberații caracteristice țărilor bananiere: șeful statului se implică absolut în toate treburile statului, inclusiv el e acela care anunță când vor avea loc ședințele în plen ale parlamentului !!! Este culmea sfidării statului de drept, a separării efective dintre cele 3 puteri din stat – legislativă, executivă și judecătorească. Cu regret trebuie să recunoaștem că această anomalie a fost favorizată și de către fostul bloc ACUM care s-a aflat la guvernare cu socialiștii lui Dodon timp de 5 luni de zile.

Dodon este animat exclusiv de dorința acerbă de a mai obține un mandat prezidențial. Pentru el nu mai există Constituția Republicii Moldova, separarea puterilor în stat sau responsabilitățile guvernamentale și ministeriale. Se vede și se vrea foarte mult o copie a lui Putin în Republica Moldova. Iată de unde vin, în mare parte, eșecurile lamentabile și profund regretabile în gestionarea luptei cu pandemia în Republica Moldova. Nu medicii, experții în igienă și medicină au fost și sunt cei care stabilesc regulile de comportament social și igienic, ci factorii politici în frunte cu Dodon și umila lui sculă politică, premierul Ion Chicu. Toate aceste eșecuri inconstestabile, soldate cu moartea a sute de cetățeni, cu un număr record de medici decedați, se datorează și «contribuției» directe a Partidului Democrat (condus de Pavel Filip, fost discipol obedient al lui Vladimir Plahotniuc), care menține la putere acest guvern incompetent și iresponsabil. Împreună cu Igor Dodon, actualul guvern este o adevarată catastrofă.

Din păcate și numărul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 este foarte mare. Este sistemul medical din R. Moldova depășit de situație?



Iurie Reniță: N-aș vrea să cred că medicii noștri diferă ca și calitate sau competență de cei din România sau alte țări europene. De altfel, foarte mulți medici din Republica Moldova actualmente activează în România, beneficiind de recunoștință și salarii pe 5-8 ori mai mari decât le aveau anterior aici, acasă. E vorba, cu certitudine, de o gestionare defectuoasă a sistemului medical din Republica Moldova, cu deficiențe cronice moștenite încă de la defuncta URSS și perpetuate de guvernările neocomuniste și pretins europene de la ’91 încoace. Sistemul medical a fost ignorat, urmare a decalajului enorm între salarizarea judecătorilor, procurorilor, altor instituții de forță ale statului în detrimentul investițiilor efective în Sănătate și în salarizarea tuturor lucrătorilor medicali. Corupția endemică la cel mai înalt nivel a plasat sistemul de sănătate la coada finanțării din bugetul de stat. Actualul sistem medical supraviețuiește grație asistenței financiare internaționale și în primul rând din partea partenerilor noștri strategici – România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Multiplele experimente medicale amatoricești și politicianiste au consumat sume enorme de bani din bugetul național și din creditele internaționale, iar sistemul de sănătate n-a mai fost resuscitat. Astăzi, acesta se află într-o profundă comă, iar dovada cea mai concludentă este numărul record de decese din rândurile medicilor. Dacă nu greșesc, am deține întâietatea mondială la acest capitol trist. Lipsa de protocoale concrete în situații de pandemie, crearea condițiilor adecvate sub aspect managerial, financiar, dar și logistic generează foarte mari probleme în sistemul medical, de unde și această cifră atât de tristă și de mare cu decesele lucrătorilor medicali.

Cum apreciați ajutorul trimis de România în lupta cu coronavirusul?



Iurie Reniță: Toți oamenii de bună credință și românii basarabeni au apreciat pe potrivă asistența de anvergură și atât de consistentă a fraților noștri de peste Prut. Într-un fel, era firesc și de așteptat să ne ajutăm. Nu întâmplător proverbul românesc spune că fratele la nevoie se cunoaște. Doar că acest eveniment atât de important și de sincer a fost compromis din nou de către Dodon, Chicu si aliații lor de guvernare. Vă puteți imagina că acest ajutor de amploare a fost consemnat sub un pod de la periferia orașului Chișinău. Într-un fel, frățescul ajutor a fost primit «fastuos sub pod» de către cetățeanul român și actualul premier moldovean Ion Chicu, deoarece stăpânii de la Kremlin ai lui Dodon si Chicu au dorit cu orice preț să le demonstreze celor de la București că locul lor în Republica Moldova este «sub pod», iar Piața Marii Adunări Naționale a fost inundată pe 9 mai, la indicația expresă a lui Dodon, de către elemente șovine și revanșarde cu glorificarea trecutului eroic al URSS. Nu întâmplător am făcut această comparație pentru a arăta fața adevărată a lui Dodon și a guvernului Chicu (susținut de Pavel Filip și de partidul democrat) și cine sunt cei care efectiv dirijează activitatea lor în Republica Moldova.

Premierului Republicii Moldova, Ion Chicu, a catalogat România drept ţara cu cea mai mare corupţie din Europa şi a criticat modul în care este gestionată pandemia de COVID-19, fapt care a generat tensiuni diplomatice între cele două state. Cum vedeți dvs toată această situație?



Iurie Reniță: Pentru a distrage atenția și pentru a diminua la minimum ajutorul frățesc de la București în lupta cu coronavirusul, pentru a reduce impactul devastator al secvențelor video, în care șeful statului, Igor Dodon, împreună cu Vladimir Plahotniuc, sunt protagoniștii unui act incontestabil de corupție se impunea organizarea unui alt eveniment explozibil pentru deturnarea atenției primare a cetățenilor noștri. Este mult prea evident că pionilor românofobi de la Chișinău le-a fost sugerat să organizeze o nouă insultă și umilire a României. Chicu, după ce a fost adus de «sub pod» si trecut prin reciclare, a fost din nou utilizat de către Dodon și Moscova cu scopul de a lovi în România. Acest Chicu, cu patologia lui românofobă genetică, a avut «nobila» misiune să atragă asupra sa focul artileriei și să-l salveze din nou pe șeful sau, Igor Dodon.

Premierul Chicu a fost doar un simplu executant al indicațiilor lui Dodon (primite de la Moscova) pentru a reduce impactul atât de mare al ajutorului românesc și pentru a reveni la vechile și perimatele metode sovietice de a identifica «chipul dușmanului» în persoana României. Așa a fost în trecut, astfel se încearcă și în prezent. E regretabil că relațiile oficiale dintre Chișinău și București au revenit la nivelul celora din perioada de naftalină a regimului lui Voronin. Vă asigur că simplii cetățeni din Republica Moldova apreciază foarte mult contribuția fundamentală a României pentru parcursul nostru european și pentru lupta împotriva pandemiei.

Ați publicat imagini video în care șeful statului, Igor Dodon, ar fi primit o sacoșă cu bani de la Vlad Plahotniuc. Ce demonstrează aceste imagini și care este sursa lor?



Iurie Reniță: Secvențele video ne demonstrează cu prisosință că nu există nicio diferență dintre coruptul și oligarhul Vlad Plahotniuc și actualul șef de stat Igor Dodon. Ambii sunt în egală măsură produsul firesc al unui sistem corupt și mafiotic, concrescut pe spatele cetățenilor noștri onești și muncitori. Așa se guvernează în Republica Moldova, după modelul clasic rusesc, spre care tinde cu atâta străduință Igor Dodon. Secvențele video le-am primit în lădița poștală de la sediul Parlamentului. Cu toate riscurile aferente, am decis că e mult mai important ca cetățenii Republicii Moldova să cunoască fața adevărată a lui Igor Dodon și a ortacilor săi socialiști decât să ignor această secvență. Impactul scenetei cu «sacoșa neagră cu calendar», plină cu bani pentru remunerarea partidului socialiștilor este una devastatoare pentru Igor Dodon ca și viitor pretendent la un nou mandat prezidențial. Conform unor estimări recente, mai bine de 2,7 milioane de cetățeni din Republica Moldova și din străinătate (în special din diaspora) au vizionat aceste secvențe incontestabile de corupție.

A apărut și o reacție a lui Igor Dodon, care a precizat că sunt „imagini prelucrate” și că „oligarhia continuă să se răzbune pentru faptul că a fost fugărită de la putere în vara anului 2019”. Cum comentați reacția șefului statului?



Iurie Reniță: Balivernele lui Dodon nu mai impresionează pe nimeni. Nici chiar el nu mai crede în ele, dar trebuie să se justifice în fața Moscovei și a cetățenilor care l-au votat. Dacă inițial acesta menționa ca secvențele video sunt trucate, ulterior, după ce am prezentat noi probe video de corupție incontestabila și de trădare de patrie, Dodon recunoaște că sunt autentice, justificându-se că el a fost într-o «misiune specială», realizată împreună cu serviciile secrete rusești, de parcă la Chișinău nu ar exista servicii similare de securitate. În baza secvențelor prezentate, Procuratura Anticorupție a deschis un dosar penal pentru clarificarea tuturor aspectelor și a protagoniștilor din acele secvențe video. Procuratura urmează să le încadreze într-o formulă juridică ce se impune. Consider că mi-am făcut datoria de deputat și de cetățean de a scoate în vileag aceste mărturii incontestabile de implicare în acte de corupție a lui Igor Dodon și Vlad Plahotniuc.

Se vorbește despre o posibilă o revenire a lui Plahotniuc pe scena politică. Vedeți posibilă această reîntoarcere?



Iurie Reniță: N-aș fi tentat să dau crezare acestor supoziții. Împreună cu Igor Dodon, oligarhul Plahotniuc rămâne a fi în continuare una dintre cele mai detestate persoane din Republica Moldova. În plus, are deschise dosare penale aici, la Chișinău, dar și în Federația Rusă. Nu cred că va risca să-și facă apariția la Chișinău. Sunt mai degrabă speculații de-ale lui Igor Dodon pentru a-și da importanță și a-și aroga meritul pentru plecarea lui Plahotniuc din Republica Moldova în iunie 2019. Cu certitudine, oligarhul Plahotniuc are și alte noi secvențe video, în care șeful statului, Igor Dodon, este protagonistul principal în acte indubitabile de corupție. De altfel, Plahotniuc și Dodon se cunosc reciproc de vreo 15 ani, din diverse scheme de corupție, în care au colaborat impecabil.

O eventuală demitere a guvernului Chicu ar afecta poziția lui Dodon în cursa pentru președinție?



Iurie Reniță: Indubitabil. Lucrul acesta îl ințelege perfect și Dodon. Fără guvernul lui de buzunar Dodon nu mai are nicio șansă să obțină un nou mandat prezidențial. De aici apare și fireasca întrebare: de ce Pavel Filip și partidul democrat îl susțin în continuare pe Dodon și guvernul acestuia? Oare nu multiplele dosare penale pentru privatizări ilegale și acte de corupție, deschise pe numele lui Filip și a altor deputați din acest partid, ar fi motivul principal pentru susținerea necondiționată a lui Dodon și a acestui guvern antinațional și antiromânesc? Cred că prietenii și susținătorii de la București ai lui Pavel Filip și ai partidului democrat ar trebui să reflecteze mai profund asupra acestor triste realități de la Chișinău. Mențin în continuare relații strânse cu multi politicieni de pe malurile Dâmboviței fie că e vorba de cei din Camera Deputaților sau de la Senat și care nici până astăzi nu vor să înțeleagă adevărata față a acestor actori politici de la Chișinău, care susțin necondiționat regimul antinațional al lui Dodon.

Cum ar trebui să arate noul Guvern?



Iurie Reniță: Având în vedere conjunctura politică actuală, cred că o soluție adecvată ar fi investirea unui nou guven de profesioniști, cu unicul scop de a-l debarca de la putere pe Dodon și de a lupta de o manieră eficientă cu pandemia. Ar putea fi un guvern anticriză și anti-Dodon până la finalizarea alegerilor prezidențiale. Pentru a elimina neîncrederea și suspiciunile partidelor reprezentate în Parlament, aș sugera un premier neafiliat politic, profesionist, cu experiență națională și internațională, în special cu Uniunea Europeană. Acest guvern ar putea fi unul provizoriu sau de sacrificiu. În cazul unei reușite guvernamentale, ar putea continua într-o formă politică consolidată după debarcarea lui Dodon și formarea unei majorități parlamentare proeuropene și proromânești. În caz contrar, alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile. Nu avem nevoie de guverne cu denumiri răsunătoare gen «guvernul Salvării Naționale» sau altele similare. E vorba de un guvern profesionist anticriză și anti-Dodon. E necesar ca, după investirea noului guvern, Serviciul de Informații și Securitate să revină în subordonarea Parlamentului, iar Serviciul de Protecție și Pază – în gestiunea Guvernului. Din păcate, aceste două structuri atât de importante au fost cedate cu lejeritate lui Dodon în perioada guvernării ACUM-iste.

Cum ați cataloga relația pe care R. Moldova și România o au în prezent? Ce ați schimba în relația dintre cele două state?



Iurie Reniță: Similară cu cea din perioada lui Vladimir Voronin, în special în ultimii 3 ani de confruntare acerbă cu Bucureștiul. Cu expulzarea diplomaților români și declararea de persona non grata a Ambasadorului României la Chișinău. Nu s-a ajuns încă la aceste acte reprobabile, dar nu exclud că ar putea să se întample din nou. Scenariile au fost demult elaborate la Moscova, iar lui Igor Dodon nu-i rămâne decât să le pună în aplicare. Cu cât ratingul lui este în mare descreștere, iar pământul îi fuge de sub picioare, el va recurge la metoda demult experimentată si aplicată de a identifica «chipul dușmanului extern». Evident că cel mai simplu exemplu (ca și în trecut!) este România.

Vis-a-vis de ce aș schimba în relația dintre cele două state, răspunsul este unul pe cât de evident, pe atât de simplu și firesc: debarcarea lui Dodon și a guvernului său de buzunar, plin de românofobie și antieuropean, în schimb plin de admirație și recunoștință față de Vladimir Putin și armata lui de ocupație de pe teritoriul Republicii Moldova. Vă asigur că acest lucru și-l dorește majoritatea absolută a cetațenilor Republicii Moldova. O Moldovă fără Dodon și fără armata rusească are o perspectivă clară europeană și proromânească, altfel vom continua să ne bălăcim în mocirla minciunii și a dependenței depline de factorii decizionali de la Kremlin și a sculelor lor docile și obediente de la Chișinău.

Cum este percepută mișcarea unionistă în R. Moldova, ce viitor întrevedeți pentru partidele unioniste?



Iurie Reniță: E o chestiune mult prea veche și mult prea sensibilă aici, în Basarabia. Din păcate, am avut prea mulți profitori și «unioniști de gardă», ghidați exclusiv de beneficiile personale financiare și de altă natură, chiar pornind de la «martirul dughinist» Iurie Roșca si alții ca el, care se declarau unioniști inveterați, dar pe la spate colaborau deschis cu serviciile secrete rusești și susțineau fățiș, chiar în același guvern, regimul «marelui conducator» Vladimir Voronin. Nu am făcut niciodată parte din cohorta unioniștilor talibani sau a unioniștilor de gardă. M-am străduit să-mi exprim afilierea mea românească prin acțiunile mele concrete și nu doar prin declarații răsunătoare și fariseice.

Mișcarea unionistă din Republica Moldova are nevoie stringentă de o oxigenare profundă sau, simplu vorbind, de o salubrizare generală, altfel rămânem doar la nivelul declarațiilor răsunătoare sau a speculațiilor patriotarde. Le-am avut din plin pe toate acestea de la ’91 încoace. Chiar dacă procentul unioniștilor adevărași și sinceri a crescut considerabil în ultimii ani, încorsetate au rămas conducerile multora din partidele pretins unioniste. Nu poți edifica nicio relație frățească și unionistă, dacă tu nu ai niciun partener credibil și fidel la București. ReUnirea se va face cu oameni inteligenți și consecvenți și nu prin declarații răsunătoare și obositoare despre Unire. Acțiuni concrete, proiecte de anvergură, integrarea efectivă economică, comercială, financiară, culturală și educațională trebuie să fie obiectivele majore ale unioniștilor de la Chișinău. Marile proiecte integraționiste românești și europene fac diferența și ne apropie efectiv de Romania și de Uniunea Europeană. Iar pentru a face față acestor obiective naționale strategice e necesar să avem noi lideri unioniști, necompromiși, consecvenți, dar, mai ales, credibili atât pentru românii basarabeni cât și pentru cei din stânga Prutului.

În egală măsură trebuie să existe și la București o abordare realistă și exigentă vis-a-vis de multiplii pretinși unioniști de la Chișinău. Tentația de a idealiza și de a glorifica o persoană sau alta (foarte departe de adevăratele valori și interese naționale românești) este detrimentară procesului firesc de consolidare a segmentului românesc din Republica Moldova. E necesar să se facă o distincție foarte clară dintre pretinșii unioniști (chiar și prin partidele declarate proeuropene) și adevărații unioniști, care pledează cu sufletul și cu fapta pentru reunirea celor două state românești. Nu toate unitățile de măsură de la București coincid întocmai cu cele de la Chișinău. Ceea ce-i valabil la București, nu întotdeauna e valabil și la Chișinău. Diferența este încă foarte mare. Spun aceasta având suficientă experiență diplomatică și politică atât la Chișinău cât și la București.

O mai precaută și exigentă abordare din partea Bucureștiului oficial vis-a-vis de unioniștii doar declarați și veritabilul segment unionist din Republica Moldova ar contribui, indubitabil, la consolidarea Și sporirea rolului acestuia (segmentului unionist) în apropierea efectivă a celor două maluri ale Prutului, altfel vom continua să contăm doar pe susținerea necondiționată chiar și a persoanelor pentru care adevăratele interese și idealuri naționale nu sunt neapărat cele românești.

***

Iurie Reniță a studiat jurnalismul la Universitatea de Stat din Moldova, iar ulterior a urmat un master în Relații Internaționale la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, România (1990 – 1992). După ce a activat opt ani în presă s-a mutat la Ministerul Afacerilor Externe, unde a deținut diverse funcții, de la șef de direcție până la ambasador. Are gradul diplomatic de Ambasador. Este deținătorul Ordinului Naţional al României "Serviciul Credincios" în grad de Mare Cruce.

Între timp a reușit să facă o pauză de trei ani, perioadă în care a fost managerul-adjunct al reprezentanței din Republica Moldova a holdingului British American Tabacco – unul dintre cei mai mari producători de tabac din lume.

Devine deputat în 2019, după ce a câștigat în circumscripția uninominală nr. 26 – Chișinău, fiind candidatul Blocului electoral ACUM – format din Platforma Demnitate și Adevăr (Platforma DA) și Partidul Acțiune și Solidaritate. În noul legislativ Ambasadorul Iurie Reniță face parte din fracțiunea Platformei DA și a fost președintele Comisiei parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană.

Autor: Marinela Angheluș / https://psnews.ro/