Iurie Reniță, despre vizita lui Dodon la Bruxelles: Una disperată şi ratată

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Iranul va mobiliza peste 300.000 de militari și voluntari în încercarea de a ține sub control epidemia de coronavirus, informează The Guardian. Iranul este cea mai afectată țară de pe glob, după China, din punct de vedere al deceselor cauzate de infecția cu coronavirus.

„Dodon urmăreşte un scop anume, un scop pe care şi-l doreşte demult Moscova, de a federaliza Republica Moldova. Bine, nu pot fi comparate două ţări. Absolut, lucruri incompatibile sub aspect istoric, constituţional şi a democraţiei”, a spus Iurie Reniţă.

Republica Moldova este interesată să dezvolte parteneriate avantajoase cu regiunile Belgiei. Mesajul a fost transmis de preşedintele Igor Dodon, care se află în Belgia, într-o vizită ţinută în secret până în ultimul moment. Agenda şefului statului este una modestă, iar la nivelul Uniunii Europene are programată doar o discuţie cu un singur comisar european. Fostul ambasador al Republicii Moldova în Belgia, Luxembourg şi la NATO, Iurie Reniţă, consideră că vizita preşedintelui este una ratată.

