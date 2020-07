Oare de care alte probe certe mai are nevoie Procurorul General Alexandru Stoianoglo ca să revină la tragerea lui Dodon la răspundere penală pentru trădare de patrie? Oare chiar n-au fost suficiente probele din secvențele video anterior făcute public, în care petrecărețul de la Condrița și Holercani se lăuda cu text deschis că s-a aflat intr-o "спецзадание" (misiune specială) a serviciilor secrete rusești?

