Iurie Reniță: E cumva război în toată legea, domnule „academician” Pînzari?

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adus noi critici Chinei cu privire la felul în care a gestionat informaţiile privind noul coronavirus şi a acuzat Partidul Comunist că ascunde in continuare informaţii, scrie Reuters.

Kremlinul a spus că discută despre o eventuală anulare a paradei pe 9 mai a acestui an. Decizia finală va fi luată ținând cont de cum va evolua pandemia COVID-19, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitrii Peskov.

Consiliul Audiovizualului a emis astăzi o dispoziție cu titlu executoriu imediat pentru toții furnizorii de servicii media audiovizuale din Moldova, în contextul stării de urgență cauzată de răspândirea virusului COVID-19. În dispoziție se menționează sub mai multe...

Este foarte clar că acest fost polițist (ce are el comun cu Armata Națională?) nu putea să scoată tehnica militară cu mitraliere printre cetățenii pașnici și absolut nevinovați de prostiile lor, decât la indicația expresă a “Comandantului Suprem al Forțelor Armate”. Așadar, în realitate Dodon este cel care-și umflă mușchii și obrajii îmbujorați ca să-și demonstreze importanța, pe care nu o are cu desăvârșire. De aceea a avut el nevoie de cele 60 de zile! Să-și ducă blindatele cu mitraliere la Condrița ca să le “blagoslovească” preoții lui aghezmuiți, care participă la “guleaiurile” de acolo!

