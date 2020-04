Vestea aducerii focului haric la Chișinău i-a bucurat mult pe credincioșii noștri. Chiar și pe vremuri de restriște (când Satana de pandemie intră fără voie în sufletele și trupurile noastre) vom fi martorii minunii care se întâmplă în fiecare an la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paștelui Ortodox. Dincolo de clipele sacre ale învierii Domnului nostru Isus Hristos, nu intenționez să diminuez, în niciun fel, măreția și caracterul divin al evenimentului pe care le trăiesc sufletele noastre păcătoase, dacă factorul politic nu s-ar fi implicat (și de această dată!) pentru a compromite bucuria pascală supremă. Tocmai unde nu era cazul să se implice, chiar acolo a apărut din nou "milostivul nostru enorias" Igor Dodon, care “l-a informat pe ÎPS Mitropolitul Vladimir că, în urma apelului pe care l-a făcut, mai mulți creștini cu posibilități și-au unit eforturile pentru a aduce și în acest an în țara noastră Focul Haric”. Oare nu se putea ca vlădica Vladimir să facă acest apel direct către credincioși pentru aducerea focului haric și nu chiriașul vremelnic a sediului președinției și reședinței de la Condrița? La sigur că aceștia ar fi reacționat pe potrivă, considerându-l ca pe un gest creștinesc. Altfel, fariseul de Dodon își face din nou campanie prezidențială din treburile exclusiv bisericești. El este cel mai incredibil profitor, care e în stare de orice, doar să se mențină la putere! Cred că cel mai plastic (dar și veridic!) l-a caracterizat fostul lui tutore și consilier prezidențial Mark Evghenievici Tkaciuk: «... Cu toată lenea și pasivitatea mea politică pot să-mi dau seama că Dodon este o ființă, care, pentru un ban, poate strica aerul până și în biserică!” (Mark Tkachuk, Facebook, 16 aprilie 2016, stiri24.md). Aș avea și eu un apel respectuos și creștinesc către fețele bisericești: nu-i mai permiteți lui Dodon să intervină și să se implice în treburile bisericești, precum a mai făcut-o și în campania prezidențială din 2016. Dacă pandemia de coronavirus mai poate fi tratată medicamentos, din păcate mult mai complicat e cazul clinic al pacientului Dodon-profitorul și Dodon-fariseul. Chiar că este incurabil. Diavolul și-a băgat, iarăși, coada în treburile bisericești. Pașol, diavol, na turbinca și la butoiul cu smoală! În poze: 1-2). Desantul socialist de credincioși pe muntele Athos ; 3). Tovarăși în simțire, gândire și acțiune comunistă – Dodon, Voronin și Tkaciuk.

