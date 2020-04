Iurie Reniță: Generalul Țurcan trebuie să plece!

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Mai exact, conform specialistilor din Franta, probioticele ar putea fi folosite cu succes in profilaxia si terapia adjuvanta, la pacientii cu COVID-19.

Referindu-ne exact la aceleași "condiții extrem de grave și complicate ale stării excepționale din țară" și noi, deputații, am perceput gestul lui Vladimir Țurcan ca o necesitate de a-l informa pe acesta că trebuie să plece de la CC (dacă Țurcan a uitat, îi amintim că el a fost ales judecător la CC de către Parlament). Dacă nu o va face benevol, atunci vom invoca articolul 19 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, solicitându-le celorlalți 5 judecători să pună în aplicare prevederile articolului susmenționat. E în dreptul judecătorilor să o facă și chiar sunt obligați să procedeze în consecință.

”În condițiile extrem de grave și complicate ale stării excepționale în țară, eu am perceput acest apel telefonic ca o necesitate din partea șefului statului de a fi informat din prima sursă” – aceasta-i găselnița minciunoasă a lui Țurcan de a-i justifica imixtiunea lui Dodon în activitatea CC, deși norma constituțională prevede expres următoarele: "Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei" - art.134, punctul 2 din Legea cu privire la Curtea Constituțională. Așadar, judecătorii CC trebuie să fie imuni și refractari la orice fel de ingerințe din afară, fie acestea chiar și din partea lui Dodon.

Comportamentul sfidător și explicațiile penibile pe care ieri le-a prezentat președintele Curții Constituționale (CC), urmare intervenției brutale și anticonstituționale ale lui Igor Dodon în treburile Înaltei Curți, sunt argumente suficiente (sub toate aspectele!) pentru demisia lui Vladimir Țurcan de la conducerea acestei instituții fundamentale ale statului.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)