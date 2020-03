IURIE RENIȚĂ: Mesaj tovărășesc din BAHAMAS pentru Vladimir ODNOSTALCO /// EXLUSIV MEDIA-OFFSHORE-DODON

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu...

P.S. Ca și în cazul celor doi deputați socialiști - Corneliu Furculiță și Vasile Bolea, implicați în spălarea de bani din Bahamas, - aș aprecia să distribuiți cât mai mult și cât mai departe aceste documente ca să ajungă tocmai in Bahamas, dar și la Moscova!

1. declarația de avere și interese personale pentru anul 2016; 2. contractul de împrumut nr.22/22 din 22.04.2016 a sumei de 500 000 lei între „Exclusiv Media” SRL și Vladimir Odnostalco; 3. dispoziția de plată din 22.04.2016 privind primirea sumei de 450 000 lei de către Vladimir Odnostalco. În cazul în care deputatul Odnostalco are probleme de cunoaștere a limbii române, îi traducem titlul acestei postări importante în limba pe care acesta o vorbește: Товарищеский привет господину Односталко c Багамских островов!

După cum am promis în cadrul conferinței de presă de la Parlament, susținută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și subsemnatul, astăzi voi prezenta probele concludente despre cel de-al treilea deputat psrm-ist, implicat în spălarea de bani din Federația Rusă, prin filiera Bahamas, în campania prezidențială din 2016, beneficiar al căreia a fost liderul socialist Igor Dodon.

